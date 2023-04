A nordic walking nem csupán séta. A speciális sportág lényege, hogy egy pár bot és gyalogló technika segítségével fejlesszük mozgáskoordinációnkat, állóképességünket.

Április 15-én 9:30-tól Füle nevezetességeit járhatják körbe Galambos László vezetésével. A várhatóan 7-8 kilométer hosszú távon a Sárréti Tájházba léphetnek be, akik még nem látták vagy akik ismét meg szeretnék csodálni az ódon lakóházat, annak minden bájával. A Római-katolikus és Református templomot sem hagyják majd ki a séta során, mint ahogy a Meseparkot is kötelező eleme lesz.

Galambos László túravezető szerint, a program úgy van összerakva, hogy a túra első felében, – ami nagyjából két és fél három órás – minden esetben a település nevezetességeit és látványosságait járja körbe és csodálja meg a csapat. Majd ezt követően, nagy kört tesznek a határban, hogy a kultúra után ne csak a lelket frissítsék fel, de a testet is megmozgassák.

A több órás túrát követően megtérve a művelődési házba, a vendégeket helyi ízekkel, finomságokkal várják és kényezteti a vendéglátó település önkormányzata a művelődési ház csapatával karöltve. A túra szervezője azt is elárulta a feol.hu-nak, hogy országosan hat megyében szervezett nording walking túrák nagy részében, a helyi lakosok a legnagyobb számú résztvevők. Szeretik a könnyed mozgás közben felfedezni lakóhelyük kincseit, amiről olykor még maguk sem tudnak.

Nem utolsó szándékuk a szervezőknek az sem, hogy a települések közösségeit mozgásra, sportolásra ösztököljék. Egy településre minél többször visszatérni, ezzel akár hagyományt is teremteni a közösség számára, mint Fülén is, ahol idén már második alaklomml szernezik meg a sportos kultúrprogramot.

A részvétel mindenki számára ingyenes és nemcsak a helyi lakosokat, de bárkit szívesen látnak, a kellemes tavaszi kul-túrán.

Akinek nincs eszköze, a szervezők biztosítanak botot, vagy smowey-t.