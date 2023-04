A meghirdetett pályázatnak és a belőle létrejött kiállításnak nem csak a gyerekek ügyessége és a kreativitásának megnyilvánulása volt a fő irány. Hagyományteremtő szándék is lapult a tervek között. Ferschné Várnai Tímea, az intézmény vezetője elárulta, hogy szeretnének félévente kiállítást rendezni, ezzel is bemutatkozást biztosítani azoknak a tanulóknak, akik a festészet, grafika és a kisplasztika iránt érdeklődnek. A hiánypótló feladatot, szeretné az iskola magára vállalni és útjára indítani, a most megnyitott tárlattal.

A képzőművészeti pályázatra 15 iskolából készültek a diákok:

1. Ciszterci Szent István Gimnázium

2. Felsővárosi Ált. Isk.

3. Gárdonyi Géza Ált. Isk.

4. Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

5. Móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási

6. Móri Radnóti Ált. Isk.

7. Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Ált. Isk.

8. Pákozdi Nemeskócsag Ált. Isk.

9. Reményik Sándor Református Ált. Isk. Vértesacsa

10. Sárszentmiklósi Ált. Isk.

11. Seregélyesi Baptista Ált. Isk. és AMI.

12. Talentum Ref. Ált. Isk.

13. Tóvárosi Ált. Isk.

14. Zentai Úti Ált. Isk.

15. Zöldliget Magyar-Angol Kéttannyelvű Baptista Ált. Isk. és Gimnázium