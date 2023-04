Ezüst elismerés Fehérváron

Kiemelkedő munkája, valamint az ORFK-OBB balesetmegelőzési tevékenységének támogatásának elismeréseként az Országos Rendőr-főkapitányság kitüntetését Fehérváron adta át a tanárnak Óberling József rendőr-ezredes és Halász Mihály rendőr-alezredes. A feol.hu a kitüntetettet kérdezte munkájáról.

A biztonságos közlekedés elengedhetetlen

Az igazgatóhelyettes szerint, még téli időszakban is nagyon sokan járnak az iskolába kerékpárral. A tavaszi és az őszi szezonban a szám a “rengeteghez” közelít a faluban. Ökoiskola lévén, maguk is támogatják, sőt buzdítják az iskolába járás eme formáját. Az viszont kétségtelen, Soponyán is egyre nagyobb a forgalom, ezért fontos, hogy a gyerekek képesek legyenek biztonságosan közlekedni.

A legügyesebbek versenyeznek is

De miben is áll ez a balesetmegelőzési oktatást, amit a gyerekeknek is célszerű elsajátítani? Molnárné Strohéber Zsuzsanna 12 éve oktatja az iskola tanulóit a szabályszerű közlekedésre. A diákok között a nyolc legjobban teljesítő diákkal még közlekedésbiztonsági versenyeken is indulnak. A területi válogatót követően a megyei versenyben szerepelnek diákjai, innen már három alkalommal is sikerült az országos megmérettetésre is eljutni. A megyében csupán két település számít igazi ellenfélnek: Vál és Vértesboglár.

A vándorkupa pihent már a soponyai vitrinben

Az alsósokat a kerékpáros iskola kupa,itt csapatverseny van, ahol két fiú és két lány gyakorlati pályán kell áthaladni, minél kevesebb hibaponttal végig kerékpározni. Ezen felül a kresz-tesztben is kikérdezik a versenyzőket. Itt a legmagasabb szint a megyei verseny, ahol a Barkóczi vándorkupát lehet megszerezni, amit egyszer egy évig már sikerült az iskola diákjainak birtokolni.

Ki a mester két keréken?

A felsősöknél szintén kerékpáros pályán és kresz-teszt töltésen versengenek a tanulók, de nekik már egyénileg kell bizonyítaniuk ügyességük és tudásuk az alsósokkal ellentétben, akik párban versenyeznek. Innen van lehetőség az országos versenyre bejutni, ahol két versenyen is indulnak. A Ki a mester két keréken? elnevezésű próbatételt az Autóklub szervezi. A szabályossági pálya már nagyobb kihívást jelent a sulisoknak, mivel Soponyán nehéz gyakorolni a városi, kerékpáros közlekedést.

Falun tanulni a városi közlekedést

Falusi környezetben nehéz szimulálni azt, amit elméletben megtanulnak. A gyakorlópálya elemeit, amin a nebulók elsajátítják a szabályokat, 12 évvel korábban szülői felajánlásból készítették és használjuk a mai napig. Az elsajátított tudásnak később is hasznát veszik a gyerekek, amikor már rég kikerültek az iskolapadból, elvégre kerékpárral és gyalogosan egy életen át közlekedünk. Az iskola remek kapcsolatot ápol Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal. Minden évben érkezik hozzájuk előadó, aki a biztonságos közlekedésről beszél a gyerekeknek. Azért mégiscsak más, amikor egy egyenruhás rendőr ismerteti a szabályokat – ismeri el a pedagógus.