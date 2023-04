Nagyszabású előadásokat megjárt alkotásokat láthat a közönség a központ két termében is: a Vámpírok báljából, a Rómeó és Júliából, a Figaro házasságából, az Óz, a csodák csodájából, a Nyomorultakból, az Attilából és még számos egyéb színpadi műből kaphatunk általa részleteket. A Vígszínháztól kezdve az Operaházon keresztül a Szegedi Szabadtéri Színházon át angliai színpadokig számos helyszínen megfordultak ezek a jelmezek és díszletek. Kentaur életművének egy jelentős szeletét láthatja tehát most a fehérvári közönség, amely kreatív felvételeket is kap a tárlaton a tervekről. A kiállítás május 12-ig tekinthető meg.