Kinél mi jelenti, hogy beköszöntött a tavasz. Van, aki ragaszkodik a naptári tavaszhoz vagy a nyári időszámításhoz és fütyül a rügyekre és a nyíló virágokra. Egyesek esküsznek, a valódi nyári időszámítás akkor következik be, amikor a töltött káposztát felváltja a töltött paprika. Az én tavasz érkezésem merőben más és jelentem nálam is bekövetkezett. Reggeli konyhai pepecselésem közben pillantottam meg az idei tavasz első hírnökét lakomban. A kis hangya gyors tempóban iparkodott át a konyhapulton. Me casa, su casa? Hát nem! Ez a látvány, plusz a pár perce bedöntött kávé cselekvésre késztetett és éltem pallos jogommal. Itt nincsen ingyen vendégség, sem villámlátogatás! Hogy világos legyen az üzenet a többiek számára is, társukat a hangyacsapda mellé helyeztem. Remélem értik!