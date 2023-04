Néhány lépéssel távolabb megannyi kézműves foglalkozás, koszorúkészítés, gyöngyfűzés várta a kreatív elfoglaltságot keresőket, akik az egykor isteneknek állított oltárokat idéző emlékműveket is készíthettek.

– A római korból nagy számban maradtak fenn feliratos emlékek, ezek két nagyobb csoportot képeznek: vannak a sírfeliratok és az isteneknek állított oltárok. Az utóbbi elkészítését lehet kipróbálni azoknak a római oltároknak a mintájára, amiket itt, a Zichy-pincében is meg lehet tekinteni. – mondta az igen nagy népszerűségnek örvendő programelemről Agócs Nándor, a Szent István Király Múzeum tudományos titkára, akitől azt is megtudtuk, az oltárok alapanyaga ezúttal könnyen faragható Ytong tégla volt, s mindenki maga dönthette el, melyik istenségnek szeretne oltárt állítani. A kapott célszerszámokkal az alkotók felvéshették a készülő oltárra annak az istennek a nevét, akinek állították, majd saját nevük és az „állíttatta” szó – latinul – is helyet kapott az alkotáson.

A látogatók továbbá szemügyre vehették a már évek óta épülő, és jelenleg is építés alatt álló folyami őrnaszádot. Mint azt Major Tamástól, a projekt ötletgazdájától megtudtuk, a késő római kori hajó építésének következő állomása a hajófenék palánkolása, majd belekerülnek a különböző padlódeszkák, ülőpadok és olyan kiegészítő elemek, mint a kikötőcsap és az evezőtartó babák.

A megannyi programelem mellett virág- és kézművesvásár, valamint kovácsbemutató várta az érdeklődőket.