Székesfehérvár, Cinema City: Air – Harc a legendáért: 13.00, 15.20, 17.40, 20.00. A pápa ördögűzője: 13.00, 15.15, 17.30, 20.15. Coldplay – Music of the spheres: Live at river plate: 19.30. Dungeons and Dragons: Betyárbecsület: 14.10, 16.50, 20.00. Ernest és Célestine: A dallamok útján: 15.30. Gyönyörű sorscsapás: 13.40, 15.50, 18.00, 20.15. John Wick: 4. felvonás: 15.30, 17.15, 18.45, 19.45. Múmiák: 16.00. Műanyag égbolt: 13.45. Renfield: 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. Shazam! Az istenek haragja: 13.00. Super Mario Bros.: A film (2D): 16.30, 18.30. Super Mario Bros.: A film (3D): 14.30. Suzume: 14.30, 17.00, 19.30. Talán igent mondok: 18.00, 20.30.

Székesfehérvár, Barátság mozi: Hirtelen 70: 15.00. Kojot négy lelke: 17.00. A csendes lány: 19.00.

Dunaújváros, Kultik mozi: Air: 15.45. Super Mario Bros.: A film: 16.30. Gyönyörű sorscsapás: 18.00. Renfield: 18.30, 20.30. A pápa ördögűzője: 20.00.