Zenével a békéért címmel április 21-23 között tartják a XXX. Orvosmuzsikus Találkozót Székesfehérváron. A program első koncertjének helyszínén, a nemrégiben felújított Szent István Bazilikában Lakatos János belgyógyász-kardiológus köszöntötte a közönséget. – Az első ilyen hétvégét Tarján Ede, szombathelyi kardiológus rendezte meg, majd folytatódott ez a szép sorozat – idézte fel a kezdeteket Lakatos János. Mint mondta, ezek a programok lehetőséget adnak arra, hogy találkozzanak az egészségügyi dolgozók, akik egyben zenészek is. A muzsikusok között ugyanis az orvosok mellett többek között orvostanhallgatók, gyógyszerészek és más egészségügyi terület szakemberei is színpadra lépnek. Lakatos János köszönetét fejezte ki az esemény támogatóinak. Mint mondta, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, a székesfehérvári önkormányzat és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg a hangversenysorozat.

Spányi Antal megyés püspök köszöntőjében kiemelte, az orvosmuzsikusok koncertjei lehetőséget adnak a hallgatóságnak arra, hogy a lelkileg gazdagodjanak, épüljenek. – Hogy azok a görcsök, feszültségek, amelyek lelkünkben felgyülemlenek, a muzsika hangjára, a harmóniákra kisimuljanak és szép lassan a harmónia hatására ez az isteni valóság valamilyen módon kezdjen el a világban is megmutatkozni – fogalmazott Spányi Antal. Mint mondta, mindig izgalmas dolog, amikor valami olyannal találkozunk, amelyben különböző tehetségek vegyülnek. – Azt hiszem, hogy az orvostársadalom olyan, ahol sokféle tehetség tör felszínre és a gyógyításon, az egészségen túl is sokféle ajándékot tudnak adni nekünk. Ilyenek, akik írnak, akik rajzolnak vagy festenek. Ilyenek, akik muzsikálnak, és hogy velük most találkozhatunk, számomra öröm – zárta gondolatait a megyés püspök.

A hétvége során még kétszer lépnek színpadra az orvosmuzsikusok Székesfehérváron. Szombaton 17:00 órától az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Székházában, vasárnap 10:00 órától pedig a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában adnak koncertet a XXX. Orvosmuzsikus Találkozó fellépői.