A Potatopatch névre hallgató, funky jellegű zenét játszó csapat a Színes Film című, első saját, magyar nyelvű dalukkal győzte meg a zsűrit arról, hogy helye van A Dal 2023 elődöntőiben, amelyeket a következő két szombaton rendeznek meg, s a műsort a Dunán élőben nézhetik majd a kíváncsiak.

A pákozdi Szabó Ferenc a Potatopatch zenekarral lép fel A Dal 202 elődöntőjében

Fotós: Gundy Kristóf

- Amikor jelentkeztünk a dalversenyre, nem számítottunk arra, hogy bejuthatunk az élő műsorba. Arra meg végképp nem, hogy most pedig már az elődöntőben léphetünk fel – mondta a feol.hu-nak Szabó Ferenc, a zenekar pákozdi illetőségű dobosa. Mint tőle megtudtuk, az együttes tagjai a munka és a család közt „feszülő időbe” próbálják beilleszteni a zenélést. Mint viccesen hozzátette, egy-egy próba vagy fellépés 2-3 nap szabadsággal ér fel számukra.

A 2015 óta tevékeny zenekar olyan előadók dalait dolgozza fel, mint például Bruno Mars, Nils Landgren vagy éppen a funkyrajongók körében jól ismert Tower of Power.

A Dandó Zoltán és Duba Gábor szerzőpáros által írt daluk, a Színes Film jelenleg már a 20 legjobb dal között van, s az elődöntőben akusztikus verzióban kell majd előadniuk.

Ugyancsak Fejér megyét képviseli a frontembere révén a From The Sky nevű zenekar is. Amint arról korábban beszámoltunk, a zenekar a hálás közönség voksainak köszönhetően jutott be a húsz legjobb produkció közé, a most következő elődöntőkbe.

Fotós: Szalai-Preisz Tamás

- Az Antarktika című számunkat kell előadnunk, ezúttal akusztikus verzióban. Tudni érdemes, hogy az általam írt zenék először klasszikus gitáron vagy zongorán „állnak össze”, így viszonylag egyszerű feladat volt a dalt akusztikussá alakítani. Egyet sajnálok: egy vonósnégyes kíséret szuper lett volna hozzá, de ezt elegendő idő hiányában végül nem sikerült tető alá hozni – mondta érdeklődésünkre Tari Szabolcs, a From the Sky nevű, szimfonikus extrém metált játszó zenekar Székesfehérváron élő alapító-frontembere. Mivel az esetükben minden tag zeneakadémiát végzett, így az új verziót valójában csak egyszer próbálták el élőben, otthon mindenki a „saját szekcióját” gyakorolta az elmúlt napokban. De csütörtökön már megkezdődnek a helyszíni próbák, ahol a ruhákat és a különféle beállításokat is próbálják majd.

A két elődöntőből a zsűri három-három dalt juttathat tovább a szimfonikus döntőbe, a nézők pedig egy-egy zenekart segíthetnek el a „végső küzdelemig”. Drukkoljuk a két megyei csapatnak!