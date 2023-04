– Mikor gondolt először arra, hogy színpadon a helye?

– Ez a folyamat tulajdonképpen már négy-öt éves koromban elkezdődött. Vidéken, Hajdúnánáson születtem 1960-ban, gondolhatja, milyen életszínvonal volt akkoriban országszerte, és egy olyan kisvárosban. Nem vetett fel bennünket a pénz, viszont volt egy találékony, irodalomkedvelő nagyanyám, aki a fejébe vette, hogy négyévesen elkezd nekem verseket tanítani. Először hallás útján ment ez, aztán megtanultam olvasni, és később már a könyvek is segítettek. Petőfi versekkel kezdtünk, jött az „Anyám tyúkja”, a „Füstbement terv”, aztán a „János vitéz”, a „Toldi” és egyéb művek. Így kezdődött nálam ez az egész vers- és irodalomkedvelés, kisgyerekkorban. Az volt az érdekes, hogy a verselést ott mindjárt ki is próbálhattam. Akkoriban az a szokás járta, hogy esténként, amikor az emberek összegyűltek az egyik ház nagyszobájában, vagy a pitvaron, először beszélgettek, „pletyóztak”, aztán, amikor kifogytak minden témából, rám szóltak: „Imi, mondj egy verset!” Kipróbálhattam már gyerekkoromban, milyen az, hogy néznek, néha sokan néznek. Milyen, amikor kuncognak, pityeregnek, pusmognak, mosolyognak, vagy nevetnek éppen. Ők voltak az én első közönségem. Ott tudtam meg, mi az a katarzis, persze nem tudtam, hogy így hívják, azt csak később az iskolában tanultam meg. Ott is folytatódott a versmondás, mert kiderült, hogy én ezt szeretem. Egyenes út vezetett ahhoz, hogy 17 éves koromban felismerjem, nekem ezzel kéne foglalkozni, ezt hosszú távon is tudnám csinálni. Mert azért nem mindegy, hogy mibe döglik bele az ember. Lehetőleg abba, amit szeretett egész életében.

– Könnyen tanult?

– Igen, nagyon fogékony voltam, ez hamar kiderült.

Csuja Imre legyen katolikus főpap a színpadon, vagy Csoki az Üvegtigrisben, mindig elvarázsolja a közönséget

Fotó: Antal Saci

– Ez máig megmaradt?

– Igen, meg. De ahogy idősödöm, lemásolom a szerepeimet, mint egy szerzetes. Másolom egészen addig, amíg a szöveg be nem ül, be nem ég az agyamba. Így tanultam meg a IV. Henriket és a Falstaffot, az ilyen nagyobb, monológ-szerű szerepeket csak így tudom megjegyezni. Mindig korán elkérem a szöveget, mert félek attól, hogy nem lesz elég az a rendelkezésemre álló idő, ami egy próbafolyamat. Szeretek nyugodtan készülni.

– Koptatja ez a rengeteg szerep?

– Persze, hiszen nagyon nagy szövegmennyiség van most is az agyamban a futó darabok és a versek miatt.

– Melyik költőt szereti a legjobban?

– Azokat, akiknek a verseit mostanában szavalom: Petőfit, Aranyt, Adyt, Kosztolányit, Babitsot, József Attilát. Ők a kedvencek, de azok is kedvencek, akik nincsenek benne a mostani, „Imre, mondj egy verset!” című műsoromban. Mert Tóth Árpádnak, Juhász Gyulának, Karinthynak, az egész nyugatos csapatnak, Radnótinak is csodálatos költeményei születtek. Annyira gazdag a magyar irodalom, hogy véget sem érne a felsorolás.

– A szinkronizált színészek közül ki áll a legközelebb önhöz?

– Ők is nagyon sokan vannak, de ha ki akarok emelni valakiket: mindig nagyon szerettem Wesley Snipes-t és Ed O’Neill-t szinkronizálni, utóbbi volt az Egy rém rendes családban és a Modern családban a főszereplő. Peter Ustinov-al kezdtem a „Quo Vadis”-ban, ő lett az első főszerepem két év után, azután kezdtek el hívogatni nagyobb szerepekre is. Jött Gregory Peck, Alfred Molina, aztán Al Pacino-t már idősebb koromban, Végvári Tamás halála után szinkronizáltam. Szóltak, hogy itt van három film, és rám gondoltak. Azt válaszoltam, hogy „na, ne hülyéskedjetek!” De aztán megkértek rá, hogy hallgassam meg a hangját: és tényleg, nagyon hasonlított. Nagyon sok olyan színész is akad nyilván, akinek egyszerűen csak nem jut eszembe a neve.

– Sokan tudnak karitatív tevékenységéről. Hajléktalanszállón ételt osztott, a Jószolgálat-díj nagykövete, még mentőautóban is önkénteskedett. Mindezeknek a gyökere is a Hajdúságban van, vagy ez később jött?

– Ez utána jött. Miután szert tettem egy nemvárt méretű népszerűségre, azt gondoltam, hogy ezt a népszerűséget ideje értelmes célokra fordítani. Így jött, hogy elkezdtem járni a hajléktalanszállókra, Budapesten a Vágány utcába, vidékre is, vagy a máltaiak központjához, a Batthyány térre.

– Ez önnek is ad valamit?

– Ez oda-vissza dolog. Nézze, van ebben egyfajta megtisztulás érzés. Lehet, hogy ezek nagy szavak, de azok az emberek olyan fogadtatásban részesítettek, hogy azt nem tudom elfelejteni. Némelyek verset írtak, voltak olyanok, akik megtanulták József Attila „Eszmélet” című versét, és elmondták nekem. Más egy ilyen alkalom hangulata, mint egy hétköznapi színházas, művelődési házas estnek.

– Milyen ismeretségeket kötött a hajléktalanok között? Tudom, hogy némely nehéz helyzetbe sodródott emberről regényt lehetne írni…

– Ha lehet, én mindig előbb ott vagyok mindenhol, a műsor előtt és utána is beszélgetünk. Nagyon képben voltak az én úgynevezett vidám filmjeimmel kapcsolatban, és annak ellenére, hogy milyen helyzetben élnek, hihetetlen sok humort és derűt tapasztaltam a részükről. Az optimizmus átütött olyan embereken, akik egy színházjegyet sem tudtak volna kifizetni. Egy alkalommal Örkény-monológot mondtam a „Tóték”-ból, és egyikük nagyon szerette Örkényt. Mondtam neki, hogy holnapután játsszuk és bevittem a színházba először két embert, aztán hívtak, hogy ha lehetne, jönnének még ketten. Hát lehetett, és akkor eljöttek ők is. Az utcán, a Madách téren élt a Ferike, akivel összebarátkoztam, egy picit félnótás fickó volt. Adtam neki néha pár forintot is, de inkább rántott húsos szendvicset szoktam neki venni, mert tudtam, hogy éhezik. Érdeklődött a színház felől ő is, akkoriban a „Jógyerekek képeskönyve” című darabban játszottam, és kérdezett róla. Mondtam, jöjjön el Ferike, nézze meg! Azt válaszolta, hogy jó, akkor elmegyek a fürdőbe és felveszem a szép ruhámat. És bejött a színházba, ujjongott, mint egy gyerek, mert olyan gyereklelke volt. Egyébként az előadás szórakoztatóra sikerült, ő pedig különösen rajongott azért a fura darabért.

– Itt és most egyházi intézményben beszélgetünk. Élete megpróbáltatásai közepette mi volt az, ami segítette. A hit?

– Hát, én nem tudom… Nem tudom. Neveltetésemnél fogva bennem is van hit, egy istenkép, de… Hát, most ebbe belekérdezett, nem is nagyon szeretek ilyesmire válaszolni, mert én perben vagyok az Öreggel! Azért nem igazságos két gyereket elveszíteni. Nyilván fontos, hogy az embernek legyen hite, ha nem is bigott, templomba járó, vallásos hite, de valamilyen azért legyen. Én egy katolikus főpapot játszom az egyik előadásban, amelyben az eutanáziáról és az öngyilkosságról is szó van, elég komoly a téma. Van egy ember, aki 74 éves, három éve elveszítette a feleségét, és nem akar tovább élni, de sehol sem kap ahhoz segítséget, hogy megmérgezze magát és eldobja az életét. Erről szól a darab, amelyben azt mondja ez a pap, hogy „azért azt szögezzük le, a létezés, az titokzatos”. Tehát ilyen szempontból akkor én is egy hites ember vagyok, kell lennie valakinek attól függetlenül, hogy mi miken mentünk keresztül. Naponta lehet érezni, hogy van valamilyen gondviselés, vagy Isten. Nem tudnék ateista lenni, mert az se lenne igaz, ám közel sem kerültem Istenhez – református vagyok egyébként –, mint a barátaim közül sokan. De fontos, hogy az ember legyen nyitott. És ha én azt mondom, hogy a létezés titokzatos, akkor az felér egy gesztussal Isten felé. Nyitva van a szívem.

Úgy érezte, a népszerűségét értelmes célra használja, amikor karitatív tevékenységet végez. Szívesen mond verset az ellátottaknak, vagy elhívja őket egy-egy színházi előadásra

Fotó: Antal Saci

– Úgy tűnik, távol tartja magát a napi politikától. Ez tudatos döntés eredménye, vagy csak így hozta az élet?

– Nem vagyok egy politikus alkat, soha nem is voltam az, a szocializmusban sem kellett nekem ezzel foglalkozni, vagy ettől rettegni. Persze, megpróbálkoztak vele, hogy lépjek be a pártba, de erőszakos ráhatást, vagy atrocitást soha nem tapasztaltam. Elfogadták, hogy én egy ilyen párton kívüli, ártatlan fickó vagyok.

– És ez most is így van.

– Ez most is így van, mert úgy gondolom, hogy egy magamfajta színész semmiféle veszélyt nem jelent egyik politikai nézetre sem, hiszen én elfogadom a többség akaratát. Két dolgot tehet egy színész: vagy leszerződik egy igazgatóhoz, vagy elszerződik egy igazgatótól. Vagy erre szavazok, vagy másra. Tehetségem sincs ahhoz, hogy ennél jobban elkezdjek politizálni, mert azt gondolom, hogy ahhoz egy nagyobb műveltség szükségeltetik, és nekem olyan nincsen, én nem arra tettem fel az életemet.

– Hanem mire?

– Arra, hogy elsőre felvegyenek a színművészetire, és lekopogom, ez sikerült.

– Jó régen volt…

– Az már jó régen volt, igen.