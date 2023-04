„Tűzrománc” címmel nyílik tűzzománc kiállítás április 15-én 17 órakor a kápolnásnyéki Halász-kastélyban, mellyel hivatalosan is újranyit a téli álmából ébredő kiállítóhely. Különleges, gazdag anyagot válogatott össze a tárlatra Járási Ildikó Ferenczy Noémi-díjas és Elekes Gyula Bessenyei György-díjas zománcművészek alkotásaiból L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki köszöntőt mond az eseményen. A tárlatot Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár nyitja meg, a pohárköszöntőt pedig Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondja.

Járási Ildikó a feol.hu-nak elmondta: a Kápolnásnyékre érkező közönség ezúttal főleg a fémes, ezüstös, sötétebb színvilágú alkotásait láthatja, de kapnak ízelítőt a színesebb műveiből is.

Forrás: Halász-kastély

- Nagyon szeretem a festőzománcot, ez az én világom. Ezek hasonlítanak ugyanis jobban az olajhoz, grafikához, jobban kell tudni hozzá rajzolni, ismerni kell a technikai eljárásokat, míg az ezüstökhöz precíz rajztudás szükséges. A színesek érdekessége, hogy rétegekben viszem fel a színeket, melyeket egyenként újraégetek. Így izzanak össze a zománc rétegei, s jön ki a lazúros finomság, pasztellesség.

Az utóbbi tíz évalkotásait hozza Kápolnásnyékre Elekes Gyula, aki, ahogy a feol.hu-nak mesélte, 43 éve foglalkozik tűzzománccal. A Halász-kastélyba érkező alkotások kapcsán így fogalmazott:

Forrás: Halász-kastély

- Eléggé markáns jegyek jellemzik a műveimet, hiszen grafikus az eredeti végzettségem. Témák szempontjából pedig azt mondhatom, engem nagyon érdekel a szűkebb pátriám, Székelyföld mondavilága, mitológiája, kereszténységhez való viszonyulása, a régi, megörökölt szimbólumrendszerek mai korhoz való kapcsolódása. Mély tartalmakat vélek ezekben felfedezni, így ezeket közvetítem az alkotásokban is. Lesznek Kápolnásnyéken térmunkáim is, melyek létrehozása több szempontból is kihívás az alkotónak, hiszen tudni kell, mi domináljon ilyenkor az alkotásban – árulta el a művész, akinek munkáiban a befogadó felfedezheti majd a fényes és matt felületek kontrasztját, a formák és színek viszonyulását. A szombaton nyíló tárlaton tehát Elekes Gyulától a plasztikus, férfias, kemény vonalat, Járási Ildikótól pedig pontosan az ellentettjét, a finomabb, lágyabb, nőiesebb alkotásokat kapja ezúttal a közönség. A kiállítás július 2-ig várja a látogatókat, nyitvatartási időben.