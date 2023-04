Vers 1 órája

Aki otthonról hazaérkezett - László István versei

A diktatúra elől szökött Kalotaszegről Magyarországra 89-ben. László István évtizedeken át tanított Székesfehérváron: a Hunyadiban és az I. István Szakközépiskolában is arra törekedett, hogy tudását átadja a következő generációnak. Már nyugdíjba vonult, regényt is írt, melyben saját élete is megjelenik.

Héjj Vivien Héjj Vivien

Fotós: FMH-Archív

Most két versét is megosztotta szerkesztőségünkkel, ezáltal az olvasóinkkal. S mi örömmel megjelentetjük. László István Jánoska - Reménysugár Néhány évtizeddel korábban, Mikor először Székesfehérváron jártam, Kutattam, mit képzeletem csodásra épített, Az ország történelmi fővárosát. Nem maradt meg sok belőle! Párom előre megmondta, Éppen csak annyi, amekkora volt a középkorban. De én egyre csak kerestem s reménykedtem, Szent István templomát, valahol mégiscsak meglelem! S mit találtam a Koronázó Bazilika helyén? Néhány követ, némi törmeléket! Mi lefelé, s nem a mennyekbe vitte a tekintetet. Néhány műtárgyat, betont és még több téglát, Az egyikben István díszes szarkofágját, De a templomot nem találtam sehol, Az továbbra is csak a szívemben honol! …………………………………………….. Sokan vannak, kik hasonlóan éreznek, S mi csak lehetséges, mindent meg is tesznek. Napvilágot láttak az évek során tucatjával, tervek, Mindenfélék: hagyományosak és modernek… De a „Romkert” csak maradt, maradt, ami volt… Most, ím, előttem némi reménysugár! Megalakult a Koronázó Bazilika Baráti Társaság! Visszajön még Fehérvár sokak vágyott aranykora? Még állni fog itt egyszer Szent István temploma? ………………………………………………….. Ha tényleg eljön az órája ama sóvárgott szent napnak, Amikor a fehérváriak ismét bazilikát avatnak, Templom s nemzet szíve ismét eggyé forrnak, S a szétszóratott királycsontok (végre) megnyugvást találnak. Csak akkor lesz e hely: „Nemzeti emlékhely”, magyarok „Mekkája”, mindennek „Forrása”, nemzetünk „Lelki origója”! Székesfehérvár, 2023. február László István Jánoska Koszorúzás Petőfi emléktáblájánál (2023. január 10.) Vigasztalanul esik, már második napja, Kíméletlenül csapkod a fagyos északi szél. A megrémült fákat, vasmarokkal tekeri, csavarja, Lélekölő idő: Se te tavasz, se te tél! Jól ismerted te is az ilyesmit, sokszor szegült társul, S akaszkodott rád, keményen, makacsul. Mikor téged is megigézett a színészet, egykoron, Sokszor kísértek viharok s ínség vándorutaidon! Ezernyolcszáznegyvenhárom őszén ide is így érkeztél, Válladon üres tarisznya, szívedben bizakodás, remény! Fütyültél te minden ebadta bura, bajra, Éljen a Szent Művészet! - s minden egyébbel pokolra! S lám, igazad lett, mert a sikeres meghallgatást követően, A Szini Társulat tagja lettél, Borostyán Sándor művésznéven. S ha nem is lett belőle karrier, mint kezdetben remélted, Köszönjük, hogy e pár téli hónapot itt nálunk töltötted. Verseket is hagytál hátra, s nevedet is őrzi egy szép márványtábla, Mit a hálás utókor helyezett a Pelikán Udvar reneszánsz falára. Száznyolcvan éve léptél itt utoljára a világot jelentő deszkákra, Erre emlékezik ma számos író, költő, színész, amolyan kései kolléga! Szélúrfi még tépked, de az eső mintha megérezte volna, Nagy elődünk előtt hajtunk most fejet! - ö is szépen abbahagyta. Méltató szép szavak, örökzöld versrímek kapaszkodnak szellőszárnyra, Betöltik a teret, s mint édes illat hullanak szívekre, faágakra. Így emlékezünk ma Rád, ki itt is jártál, a nemzet nagy költőjére, S lelkünk legszebb babérkoszorúját helyezzük örökifjú fejedre!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!