A Levéltári délután sorozat keretében Debrődi Gábor, a Kresz Géza Mentőmúzeum igazgatója avatta be a jelenlévőket az egészségügy és a mentésügy fejlődéstörténetébe.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– A mentőszolgálat mindenki életét beszövi. Nagyon szép, érdekes fejlődéstörténete van intézményi és tudományos téren is. Az előadás célja, hogy ha meghalljuk a szirénát, ne csak a tragédiák, a szörnyűségek jussanak eszünkbe, hanem ez a nagyon gazdag vibráló szellemi élet, ez a sokszínű világ is, amiben a mentőszolgálat fejlődött. – fogalmazott az előadó, aki az egészségügyi oktatás fejlődéséről és az első mentőpalota létrejöttéről is mesélt a jelenlévőknek.