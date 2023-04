Petőfi örök és nem avul, erről meggyőződhetett mindenki. Nem a szabadsághős és hősi halott mítosza miatt, bár a magyar nemzet bánatos lelkébe beleégett a fájdalom. Petőfi vidám és népdalszerű költeményein felvidulunk, minden sora tökéletes ennek a huszonhat évesen a mennybe szállt ifjúnak. A kötelező egyik vers Petőfi volt, a másik szabadon választott, a tizenkét vers irodalmi délutánnal ajándékozta meg a hallgatóságot. Fehér Andrásné, Bálint Mihály és Medvei Ida Bicskéről, Gulyás Györgyné Alcsútdobozról, Kadai Istvánné és Szilágyi Jánosné Óbarokról érkeztek. Gulyás Györgyné magas színvonalú előadásával első helyet ért el, kiforrott szavaló. Petőfi Magyar vagyok című csodálatos verse pedig aktuálisabb, mint valaha. Medvei Ida János vitéz részlete friss volt, mintha ma írta volna a költő, hiteles tolmácsolásáért második helyet ért el szavalója. Bálint Mihály Karinthy Előszavának százszor hallott sorai személyes és nem túlzó érzelmeket pendítettek meg lélekemelőn. Egy tabajdi kisfiú, Csordás Zsombor ráhangolásként a legifjabbakat képviselte versenyen kívül. Az időseket pedig Szabó Zsuzsanna nyugdíjas tanárnő, szintén versenyen kívül.

Fotós: Vancsó László

S hát a krémesek! A zsűri elnöke, a régen Tabajdon tanító nyugalmazott magyartanárnő, Almádi Istvánné volt, társa a jelenleg Tabajdon magyart tanító Verbászi Judit, természetesen Bárányos Csaba polgármester, s e sorok íróját is évek óta hívják kedves Tabajdjára. A szünetben a közönség is krémest falatozott a bicskei Gyuricza Ica Randevú cukrászdájából, a háziakat is megették. A nyolcféle krémesből ezúttal a szári Tordai Rózsika kapott arany minősítést szlovák krémesére. A második lett a tabajdi Setét Gyuláné sima házi krémese, s két harmadik helyezés született a pontok alapján, mindketten tabajdiak. Az igen fiatal Szabóné Fekete Tünde skót krémese, s Marton Sándorné piskótás krémese értékelődött így a vakon kóstoló zsűri által. Vakon, de nem ránézésre, mivel a külalak is számított! Ám a nevezőket csak a végén ismerték meg, így szólt a szabály. Tabajdon ezúttal test és lélek is kapott táplálékot, miként mondani szokás.