A cím kicsit becsapós lehet, hiszen Klotz Miklós fotográfus gondozásában megjelent alkotás, nem csupán lenyűgöző fotósorozatok összessége, hanem annál jóval több. Egy olyan kötet, ami bemutatja a ma már alig 400 lelkes Torockó (Erdély) büszkén megőrzött több évszázados hagyományait, népi kultúráját, építészeti remekeit, az egységes stílusban felépült fehér kőházakat. E kiadvány egy olyan kézikönyvecske, amely egyenesen lerántja a leplet arról a völgybe zárt csodáról, ahová nem lehet nem visszatérni. A kiadvány joggal sorolható be azon nyomdatermékek közé, amelyek mérföldkövet jelentenek a közösség életében.

A könyv, amely 16 év alázattal végzett munkának a szürete.

Fotós: Fehér Gábor

Ahogy „A Torockó és viselete című" fotóalbumhoz írt előszóban Klotz Miklós tollából olvashatjuk: „Torockó és környéke számomra – és még sokak számára – az a hely, ami rabul ejt, ami nem enged, ahová nem lehet nem visszatérni. Ehhez az érzéshez pedig elég a jelenlét. Nem fontos hozzá ismerni a rejtett értékeket, a hagyományokat, a múlt kincseit. Erős energiájú terület ez. Nem lehet, és nem is kell elbújni a hatása elől. Elég egy kirándulás a Székelykőre, egy séta a „fehér házak” előtt, elég megpillantani egy viseletbe öltözött asszonyt, kortyolni egyet a friss forrásvízből, meghallgatni egy istentiszteletet az unitárius templomban, vagy épp szóba elegyedni egy torockói emberrel az utcán, vagy a számos kocsma egyikében. Ám ha valaki mégis mélyebbre szeretne ásni azért, hogy kíváncsiságát kielégítse, akkor nem marad el a várt jutalom..."

„Úgy tanítani, hogy az ember észre sem veszi."

A kedden kora este tartott összejövetelen Lauschmann Ildikó, aki 18 éve ismeri az alkotót, szintén köszöntötte a megjelenteket, és elismerő szavakkal beszélt a kötetről, valamint annak szerzőjéről. Kiemelte, hogy a Balatonbogláron született Klotz Miklós itt Székesfehérváron kezdte bontogatni szárnyait fotográfus tanoncként, a mestere pedig nem más volt, mint „Tóth Pista", azaz Őri Tóth István, aki mellett megtanulta a szakma minden csínnyát-bínnyát. A ma már Pázmándon is élő fotográfus filozófiája is tanárától ered és ennek szellemében próbálja átadni ő is tudását tanítványainak: „Úgy tanítani, hogy az ember észre sem veszi."

Sokan voltak kíváncsiak a Torockó és viselete című fotóalbum bemutatójára. Szinte megtelt az előadóterem.

Fotós: Kecskés Zoltán

Az est további részében Lauschmann Ildikó kérdezése nyomán arra is fény derült, hogy Klotz Miklós majd két évtizede érkezett Torockóba és nem csak megérkezett, hanem már teljesen belakta, gyakorlatilag torockóinak mondhatja magát, akit már a helyiek is elfogadtak. Ott nyitott galériát és a helyi sajátosságokból összeállított receptkönyvet is kiadott. Immáron Balatonboglár, Székesfehérvár, Pázmánd és Torockó közössége is büszkén vallja tagjai közé.