A lírai alkatú Szabó Noémi alapvetően székesfehérvári alkotó, ám egy ideje, amióta az élete új fordulatot vett, Veszprémben él. A művészközösség, illetve a művészetpártolók 2005 óta találkozhatnak festményeivel csoportos és egyéni kiállításokon. Székesfehérváron legutóbb ősszel, a Fehérvár Szalon című tárlaton állított ki.

Fotós: Pálffy Attila

A tavalyi év több újdonságot is hozott szakmai útján: elkezdett egyedi, művészi faldekorálással foglalkozni, valamint a Godot Kortárs Művészeti Intézet pályázatának köszönhetően egy évig szerepelhet a Godot online galériában, illetve a Godot csapata hosszú távon is támogatja a művészi pályáját.

A hétköznapokban 3D dizájnerként dolgozó művész mára csodásan ötvözi a technikai vívmányokat ösztönös tehetségével. Munkahelyéről érkezett az az inspiráló felkérés 2022-ben, hogy az irodai környezetet dobja fel valamilyen színes, fantáziadús falfestménnyel. A megrendelő óhaja olyan alkotás volt, amely feltöltheti a dolgozókat, és tükrözi a cég értékeit is.

Noémi nagyon megörült a felkérésnek, mert a munkakörében elvárt feladatok mellett képzőművészként is megmutatkozhatott. Nagy élvezettel vetette bele magát a tervezésbe, amelyben segítségére volt társa, Pálffy Attila látványtervező is. Ők ketten egy ideje az életben és a munkában is egy párt alkotnak, és remekül tudnak együtt dolgozni.

Fotós: Szabó Noémi

A cég a székesfehérvári és a tatabányai irodájába kért nagyméretű falfestményeket. Noémi az első helyszínen a víz értékeit, annak világát igyekezett megmutatni az átjáróban egy, körülbelül 20 négyzetméteres felületen. Alapként egy régi festményét használta fel, annak részletét fejlesztette tovább digitális eszközökkel. Fantáziájának és a programnak köszönhetően a hínáros kép kiegészült medúzával, és a sík felületre kiemelkedő látványelemeket is ráépítettek Attilával – ettől érdekesen textúrált lett a falrész. Az összhatás pedig olyan, mintha szinte ott sétálnánk a tengerben, az átlátszó vízi élővilágot kémlelve.

Tatabányán már egy másik különleges környezet elevenedett meg az open office pihenésre alkalmas terében: itt a dzsungel világában kapcsolódhatnak ki a dolgozók. Noémi egyik kedvence a lajhár, a helyes állaton kívül pedig színpompás madarak – például japán daru, páva – került a képre. Ez a falfestmény körülbelül 40 négyzetméter.

Szabó Noémi a székesfehérvári irodában a vízi élővilágot hozta közel a dolgozókhoz

Fotós: Szabó Noémi

A megrendelő és a kollégák mindkét helyen elégedetten fogadták a végeredményt, és azóta még szívesebben járnak be dolgozni. Hiszen az irodai környezetet valóban feldobja, élettel tölti meg a festett élővilág látványa. Igazi felfrissülést nyújt pár perc abban a térben, ezáltal javulhat az életminőség is, ráadásul a dolgozók olyan környezetbe képzelhetik magukat, ahová nem biztos, hogy a valóságban eljutnának.



Noémi a technikáról elmondta: egy különleges fátyolszerű alapanyag kerül a falra, és eggyé válik a felülettel. Erre a grafikával díszített anyagra dolgoznak rá utólag különböző egyéb anyagokat – az egész olyan, mint a festészet és a grafika násza. A munkafolyamat a tervezéssel és a kivitelezéssel együtt körülbelül két hétig tartott mindkét dekoráció esetében.

Azóta megtalálta őket a következő munka is: itt nem iroda, hanem egy étterem dekorálásáról volt szó Marseille-ban, természetesen a tengeri élővilágot, a tenger gyümölcseit megjelenítve. Ez nemrég készült el az éttermes családi dinasztia számára, tanúskodva a magyar alkotók gazdag fantáziájáról, kézügyességéről.

Forrás: Szabó Noémi

A Godot-díj kapcsán Noémi elmesélte: tavaly pályázott az eddigi munkásságát bemutatva, és szép siker, hogy őt is beválogatták azok közé, akik részt vehettek a galéria őszi vásárán. Idén nyáron pedig a mezőszemerei művésztelephez csatlakozhat tíz napra. Ennek azért is örül, mert ott született Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész, aki számára is követendő példa mind technikai tudásával, mind alkotói szemléletmódjával.

Noémi szintén tavaly, pályázat útján került egy luxemburgi magánmúzeum, a Pinacothèque látókörébe, amelynek alapítója és elnöke, Heriz Lancelin befolyásos műgyűjtő. Az innen kapott művészeti oklevél is bizonyítja Noémi kvalitásos művészi munkáját, mert a zsűri az alkotók technikai tudását, a mű, a téma eredetiségét, a történelmi, irodalmi, filozófiai utalásokat is figyeli.

Ezeknek a visszaigazolásoknak köszönhetően az alkotó újra visszakerülhet a művészeti élet vérkeringésébe, és sok-sok újabb inspirációt szerezhet a belső indíttatásból születő képekhez is.