A ráckeresztúri óvodában kiemelten fontos a hagyományőrzés. A közelgő húsvétra készülve március közepén tartalmas, számos programot kínáló napot tartottak a szülőknek és gyerekeknek.

Az óvoda egyik szívügye a már kevésbé élő, ám a települési értéktárban is szereplő húsvéti népszokás, a sibálás és sibafonás hagyományának átörökítése. Régen a fiatal fiúk és a meglett férfiak egyaránt fontak fűzfából sibavesszőt, ezzel felszerelkezve indultak locsolkodni a lányos házakhoz. Az óvoda falán is szerepel az a rigmus, amit ilyenkor a legények elmondtak, miközben a sibával minden egyes szótagnál gondosan rásuhintottak a lányokra, asszonyokra. Ráckeresztúron ez a versike ismert: „Sibi ribi, macska ribi, / tetves ne légy, bolhás ne légy, / jó friss légy, / fazekakba, tányérokba kárt ne tégy!” Más településeken a versike szövege is módosult.

Fotós: Gajdó Ágnes

Az óvodában igazi sibafonó műhely alakult Herkli Istvánné Marika irányításával, persze nem fűzfavesszőből, hanem papírpálcákból készültek a különféle színű sibák. Több apuka, anyuka és óvónő is csatlakozott. Ki tudja, lehet, hogy feléleszthető még e régi hagyomány. A gyerekek húsvéti tojást ragasztottak színes papírból, a másik helyszínen pedig húsvéti témájú színezővel foglalatoskodhattak. Az érdeklődők szép piros tojást festhettek, népi játékokkal játszhattak. Sokan kipróbálták, hogyan lehet vödrön lovagolni, bizony nem olyan egyszerű ez. A rendezvényen a zsákbamacska is nagy sikert aratott, de a kicsik boldogan simogatták a salátalevelet rágcsáló nyuszikat is. Az arcfestésre, csillámtetoválásra várakozók izgatottan beszélgettek. Kint az udvaron a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik tűzpiros tűzoltóautója várta a kíváncsi fiúkat, lányokat. A rendezvényen néptáncbemutatót is láthattak a résztvevők. A százhalombattai Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai mezőföldi táncot jártak, majd táncház következett. Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető a ráckeresztúri népviseletet mutatta be.

Az intézményvezető a program zárásaként ismertette jövőbeli terveiket: a befolyt összegből mezítlábas parkot szeretnének kialakítani az óvoda udvarán.