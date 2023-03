- Örömömmel tölt el, hogy ennyien jelentkeztek szavalni! A gyerekek egy része maga választott verset, de olyanok is akadnak, akiknek tanítójuk, tanáruk segített hozzá illő költeményt találni – jegyezte meg Horváth Zsuzsa, magyar tanár, a program szervezője.

Petőfi Sándor egyike azon magyar költőknek, akinek talán a legtöbbet tudnánk a versei közül felsorolni, sőt minden bizonnyal ezek közül néhányat el is tudunk mondani. Nincs magyar ember, aki ne ismerné a Nemzeti Dalt, de mellette említhetnénk a Csatadalt, a Tintásüveget, az Arany Lacinak-ot, vagy éppen a Reszket a bokor, mert…-et. Ezek mindegyike el is hangzott a délután folyamán és mellettük olyan költemények is, amelyek kevésbé vannak benne a köztudatban.