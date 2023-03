Kiállítás 2 órája

Chicagóban állítják ki a fehérvári múzeum különleges, 3000 éves bronzkori mellvértjét

Az Egyesült Államok harmadik legnépesebb városának Természettudományi Múzeumában nyílik meg március 31-én az Európa Első Királyai (First Kings of Europe) című kiállítás, amelynek több magyarországi, valamint székesfehérvári vonatkozása is lesz.

Tóth Sándor Tóth Sándor

A chicagói kiállítás „vendégszereplője” lesz a Dunából előkerült mellvért Fotós: SZIKM

A Field Múzeum szervezésében létrejött, az újkőkor, réz-, bronz- és vaskor időszakát magában foglaló nagyívű vándorkiállítás együttműködő partnere 11 délkelet-európai ország, köztük hazánk is. A tárlaton kontinensünk említett térsége 26 múzeumának több mint 700 műtárgya – ékszerek, fegyverek, páncélok és más használati eszközök – lesz látható. Nem kis büszkeség számunkra, hogy a chicagói múzeumban bemutatásra kerül a fehérvári Szent István Király Múzeum (SZIKM) gyűjteményének egyik ritkasága, a közel 3000 éves bronzkori mellvért. Különleges alkalomnak számít, hogy tengerentúli kiállítás „vendégszereplője” lesz a városunk múzeumában őrzött, a Kárpát-medencében is egyedi darabnak számító páncél. Ráadásul a Dunából előkerült védőeszköz kivételesen jó állapotban maradt rá az útokorra, amiről meggyőződhetnek majd a chicagói múzeum látogatói is.

