A múzeumtól nem messze ma is gyártják az alumínium termékeket az egykori Könnyűfémmű utód-cégeiben, ahol többek között tekercsek, lemezek, lapok, körlemezek, bordás lemezek, keményforrasztott lemezek készülnek. Félkész termékek, amelyekből aztán az olyan, általunk ismert végtermékek lesznek, mint pl. az alufólia, egyes autók hűtői, vagy éppen a buszok kerekei. Ma talán már kevés alumínium tárgyat használunk otthonainkban, de nagyszüleinknél még mindennapos volt az alumínium gázpalack, a teáskanna vagy éppen a szódásszifon.

A tárgyak egy részét ma már nem használjuk, de valamikor jó szolgálatot tettek pl. a konyhában

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ilyenekkel is találkozhatnak a múzeumba látogatók, akik az alumíniumból készült tárgyak mellett megismerhetik a magyarországi bauxitbányászat és az alumíniumgyártás történetét is, sőt néhány méter erejéig egy bányajáratban is sétálhatnak.