Petőfi emlékezete (egykor és ma) Fejér vármegyében címmel indított virtuális kiállítást a Vörösmarty Mihály Könyvtár helyismereti csoportja. A tárlat – amely a helyismeret.vmk.hu oldalon látható – a megyei könyvtárosok segítségével összegyűjtött, Petőfi Sándort ábrázoló, vagy munkásságához kapcsolódó, nevét viselő köztéri alkotásokat, intézményeket, szervezeteket veszi sorra, s mutatja be az érdeklődőknek. Az interaktív kiállítás segítségével a nézelődők virtuálisan eljuthatnak Ráckeresztúrra, Bicskére, Dunaújvárosba és Mezőkomáromba is, és megnézhetik, hogy az egyes települések miként őrzik a Nemzeti dal szerzőjének emlékét. A virtuális kiállításhoz kapcsolódóan online kvízjátékkal is készültek a szervezők. A hibátlan megfejtők között könyvnyereményt sorsolnak ki.

Mindemellett játékra is invitálja a megyeieket a Vörösmarty Mihály Könyvtár: április 30-ig várják a vármegyei települések Petőfi utcáiról készült fotókat, melyek tovább gazdagíthatják a virtuális kiállítás anyagát. A képeket a [email protected] címre küldhetik az alkotók a fotós és a település nevének feltüntetésével. Az utcaképek beküldői között szintén könyvnyereményt sorsolnak ki.