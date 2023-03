A rendező Székesfehérváron játszódó történelmi filmje hűen mutatja be az első világháború frontjáról hazaérkező, megfáradt és meggyötört katonáinak megpróbáltatásait. Az otthonukba megtérő hazafiak nem azt találják, amit itt hagytak, amikor a pokolba keltek útra. Itthon is a sötétség egy formája fogadja őket. Nem elég a saját lelkükben és elméjükben tomboló emlékekkel szembenézni, de szűk és tágabb értelemben vett hazájuk is szétszakadni látszik. Nem sok idő kell hozzá, hogy lássák, a fegyvert még nem tehetik le. Másként, más módon, de folytatniuk kell a harcot, van, akinek élete végéig. A béke sem a lelkeknek, sem az országnak nem érkezett meg. Az országot a háborút megnyert nagyhatalmak tépik – hazánk sok más részéhez hasonlóan –, Székesfehérváron a román hadsereg székel és hatalmaskodik. A kommunisták is egy rövid időre átveszik az uralmat, de ez éppen elég ahhoz, hogy megpecsételjék az ország, a nemzet és az egyén sorsát.

Március 2-án az ország számos pontján és a fővárosban is a nagyközönség elé kerül az elkészült mű, de kétségtelen, hogy Székesfehérváron a legünnepibb ez a pillanat. Csütörtökön annak a városnak a közönsége láthatja ezt a hiánypótló filmet, ami a történet eredeti főszereplője volt hajdan, és több mint 80 évvel később a produkció elkészítéséhez nemcsak az anyagi támogatását nyújtotta, de valós helyszíneivel tette élethűvé a cselekményt.

Ahogy Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere fogalmazott a bemutatón, a filmet abban az értelemben és vonatkozásban is hiánypótlónak tekinthetjük, hogy egy kicsit a kép segítségével közelebb hozza az emberekhez, mi történt a múltban, mit éltek át a nagyszüleink, dédszüleink egy nagyon nehéz időszakban? Így volt ez már az előző rész esetében is, így van ez a mostaniban is.

Csütörtökön 18.00 órától láthatjuk Burján Zsigmond elkészült produkcióját. Márciusban még két alkalommal tűzi műsorára a filmet a mozi: 6-án és 20-án még vásznon is látható a fehérvári történelmi film.