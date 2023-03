- A zsűri két részre szakadt a fellépésünket követően: volt, akinek nem igazán jött be ez a műfaj, de az ítészek másik fele szerint viszont a verseny történetének legjobb metál dalát adtuk elő, nem csak lendületben, de minőségben is. Mindenesetre nagyon kellett a továbbjutásunkhoz az, hogy a nézők sok szavazatot adtak le ránk, amit ezúton is nagyon köszönünk! - mondta a hétvégi versenyen elért elődöntőbe jutást értékelve Tari Szabolcs, a From the Sky nevű, szimfonikus extrém metált játszó zenekar alapító-frontembere.

A hatvani születésű Szabolcs 5 évesen, a Beatlest hallva döntötte el, hogy ő bizony zenész lesz, s innen gyakorlatilag egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol klasszikusgitár-művészként, kamaraművészként, művésztanárként végzett. Egy hároméves dubai kitérő után költözött haza, Magyarországra s feleségével Székesfehérváron találták meg otthonukat. Tavaly októberben született meg kisfiúk, Olivér, aki áprilisban már fél éves lesz!

- A From the Sky valójában az én szóló projektemként indult, de a Duna TV A dal című műsorában már együttesként léptünk fel a zenész társaimmal, akik szintén klasszikus zenét tanultak. Az első lemezünk 2021-ben jelent meg Rex címmel, aminek az elkészüléséhez köze volt az azóta sajnos elhunyt Siklósi Örsnek, az AWS zenekar frontemberének is - mondta a feolnak Szabolcs, aki méltán büszke arra, hogy ezt a lemezt a Metal World nevű szaklap Hangpróba nevű ítélete a legjobb lemezként értékelte. A merítésben 40 lemez szerepelt a világ minden részéről!

Az Antarktika című szám, amellyel most az elődöntőbe jutott a banda, már a második lemezen szerepel. Ezt a dalt kell az áprilisi fellépésre akusztikus formában átdolgozniuk, ami Szabolcs elmondása szerint már nagyrészt kész is és jól sikerült.

Szóval nincs más hátra, mint drukkolni a székesfehérvári kötődésű zenekarnak és ha kell, majd rájuk szavazni!