A könyves Már Vártalakba szervezett programra sok óvodás és kisiskolás érkezett a szülőkkel. Vadadi Adrienn 2013 óta publikál, azóta több gyerek- és ifjúsági könyve jelent meg például az óvodás, bölcsődés időszakból merítve - hiszen maga is óvónő - , ám írt lovas történeteket is Kockacukor lovassuli címmel. Ebből a sorozatból jelent meg most a harmadik rész, amelyben az ismert szereplők mellé egy kis póni is betársul...

Fotós: Bokros Judit

Vadadi Adrienn felolvasta az első fejezetet, majd játékos, lovas foglalkozást tartott a gyerekeknek.