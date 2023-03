Az iskolába a klasszikus magyar és kortárs irodalmat folyamatosan népszerűsítő Juhász Anna irodalmár látogatott el meghívásra. Személye már csak azért is érdekes, mert Juhász Ferenc kétszeres Kossuth-díjas költő lányaként különleges légkör vette körül otthon: beleszületett az irodalomba, számos írót, költőt személyesen ismerhetett meg édesapján keresztül. Ma pedig ő az, aki számos írót és költőt ismertet meg velünk, olvasókkal, különös tekintettel a fiatal korosztályra.

Anna ugyanis rendhagyó irodalom órákat is tart a sok egyéb rendezvény szervezése mellett.

Ma a Szent Imre Iskolában beszélt két tanórán keresztül a 20. század néhány nagy költőjének - például József Attila, Kosztolányi Dezső, Ady Endre - és a 200 éve született Petőfi Sándornak a kapcsolódásairól. Szóba került még Szabó Magda is, a végleges konklúzió pedig itt is az volt: az irodalom nagyon is élő, és az íróknak, költőknek, az ő műveiknek hatására utat találhatunk saját magunkhoz is.