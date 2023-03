A gyerekek és fiatalok olvasási szokásaival kapcsolatban a köztudatban leginkább negatív vélemények keringenek. Az elmúlt években több kutatás is készült a témában, amelyek hasonlóan negatív adatokat szolgáltatnak. Vajon mi a tapasztalata, a véleménye egy gyermekkönyvtárosnak? Az olvasás fontosságáról és az olvasóvá való nevelésről beszélgettünk Jerome Judit Aidával, a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegének munkatársával.

Az olvasás fontosságával valamennyien tisztában vagyunk, ugyanakkor sokan úgy vélik, az elmúlt években – főleg a fiatalok és a gyerekek körében – már háttérbe szorult ez a kikapcsolódás. Jerome Judit Aida, gyermekkönyvtáros azonban nagyon jó tapasztalatokról számolt be, amikor a témában kérdeztük. – Azt tudom mondani, hogy most is nagyon szépen működik, amikor a lehetőségeink kicsit korlátozottabbak. Az új könyvek rendelése szerencsére folyamatos, így a frissen érkező köteteket mindig átvisszük a Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárba, ami egy kicsi könyvtár, de az olvasók eljönnek a könyvekért – fogalmazott Jerome Judit Aida.

Összetett képlet azonban az, hogyan válhat egy gyermekből olvasó fiatal, majd felnőtt. – Nagyon fontos a példamutatás. Sok olyan kismama érkezik hozzánk, aki már a várandósság alatt tudatosan készül arra, hogy a gyermekéhez közel kerüljön az olvasás – emelte ki a gyermekkönyvtáros, aki elmondta, számos olyan történet van, hogy egy, a könyvtárba várandósan érkező kismama gyermekét aztán látják felnőni a kötetek között.

Szintén fontos szerepet játszanak a gyermekkönyvtárosok, akiken a hozzájuk érkező gyerekek érzik, hogy szeretik őket és a könyveket is. – Az gondolom, a gyerekek érzik, hogy szeretettel és emberséggel fordulunk hozzájuk. Érzik, hogy jó ott lenni valahol vagy nem, hogy játszhatnak vagy sem. Nincs olyan gyermekrészlegünk, ahol ne lenne kialakítva gyermeksarok kicsi székekkel, játékokkal. Alapvetően nálunk nem kell csendben lenni, a könyveket félretéve, az asztalnál ülve nyugodtan ehetnek is, persze csak olyan ételt, ami nem maszatol – sorolta Jerome Judit Aida azokat a szempontokat, amelyek a könyvtárat egy olyan közeggé teszik, ahol a gyerekek szívesen tartózkodnak.

Érthető módon feltételezhetnénk, hogy egy gyermekkönyvtárosnak azért vannak pozitív tapasztalatai a témában, mert csak olyan gyerekekkel találkozik, akik olvasnak. Azonban Jerome Judit Aidától megtudtuk sok fiatal csak úgymond betéved a könyvtárba, ahol a több mint 33 ezer könyv között rátalál egy neki szimpatikus, hozzá közelálló témában írt kötetet, ami miatt később szívesen megy vissza. A könyvtár dolgozói rendszeresen tartanak különböző foglalkozásokat annak érdekében, hogy közelebb vigyek a gyerekekhez az olvasást. Ennek a fontos kezdeményezésnek az sem szabhatott gátat, hogy az intézményt ideiglenesen be kellett zárni a téli időszakra, hiszen ez idő alatt a könyvtárosok folyamatosan látogatták az iskolákat. Jerome Judit Aida tapasztalatai szerint a szülői példamutatás mellett a pedagógusok hozzáállása és ezek a foglalkozások is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyermek ellátogasson a könyvek birodalmába. – Sokszor előfordul az is, hogy a gyerekek kérik meg a szülőket arra, hogy hozzák el őket a könyvtárba egy-egy ilyen foglalkozás hatására. Hiszek abban, hogy az olvasás nem csak élményt ad, hanem élményekkel meg is lehet szerettetni az olvasást a kicsikkel – emelte ki a könyvtáros.

A köztudatban fennáll az a feltételezés is, hogy a streaming szolgáltatók által néhány kattintással elérhető filmek, sorozatok, vagy éppen az internetes játékok miatt a fiatalok kevesebbet olvasnak, mint korábban. Jerome Judit Aida viszont éppen arról számolt be, hogy ezek a platformok és a könyvke kiegészítik egymást. – Számos sorozatnak, filmnek egy-egy könyv az alapja, amit a fiatalok keresnek és szívesen elolvasnak. Például az egyik legnépszerűbb, sakk köré épülő minisorozat után nagyon sokan szakkönyvet akartak kölcsönözni a témában – mesélte. A fiatalokat a közösségi médián is igyekeznek megszólítani, jelenleg éppen egy olyan videós sorozat fut egyik oldalukon, ahol a filmek alapjául szolgáló köteteket mutatják be.

– Hiszek a példamutatásban, az élményekben, az őszinteségben, a rituálékban, hogy a családokban legyen egy olvasásközpontú rituálé mondjuk elalvás előtt. A kicsik már egy képes kötet nézegetését is olvasásnak élik meg – emelte ki Jerome Judit Aida, aki szerint sohasem szabad erőltetni az olvasást, hanem meg kell találni azt a témát, ami a gyermeket érdekli. Sok egyéb mellett a gyermekkönyvtár dolgozói pedig ebben is segítenek, hiszen a köteteken keresztüli élményszerzés mindenki közös érdeke.