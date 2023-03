Csordultig telt a Prohászka-templom a Kaszap István születésének 107. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi szentmisén, melyen a hívek mellett több száz cserkész, hittanosok, ministránsok és a Prohászka Imaszövetség tagjai is képviseltették magukat. A szentmisén Spányi Antal megyés püspök felidézte Kaszap István hittel teli életútját, sorsának üzenetét.

– Kaszap Istvánt sokan szeretik, tisztelik. Bátran kijelenthetjük, hogy az egyházban az egyik legnagyobb olyan személyiség, akit különös tisztelet vesz körül, akihez sokan fordulnak a bajban. Fiatal korában alighogy elkezdte szerzetesi életét, beteg lett, és ez a betegség életének a végét is jelentette. Családjának tagjai közül néhányakkal magam is beszéltem, és amikor kérdeztük tőlük, milyen is volt Kaszap István, nem szívesen beszéltek róla. Azzal a szemérmességgel, elcsöndesüléssel fordultak testvérük felé, amiben benne volt minden tisztelet és szeretet. – mondta a megyés püspök, aki arról is szólt, a Kaszap iránti tiszteletet erősíti, hogy személyét magáénak tartja Székesfehérvár és sajátjuknak tekintik a cserkészek is. Életútjából mindenki tanulhat, s találhat éppen neki szóló, követni való példát.

– Ahhoz, hogy szeretetre méltók lehessünk, le kell győznünk magunkat, saját gyarlóságunkat, önzésünket, kényelmünket, meg kell tanulnunk a másikra figyelni, beleérezni a másik helyzetébe, és azt tenni, ami őt előre viszi és segíti. – fogalmazott Spányi Antal.

Csodával felérő gyógyulásának történetét osztotta meg a jelenlévőkkel az érettségi előtt álló Palásti Levente

Fotós: NAGY NORBERT

Az imádság és a hit erejét saját bőrén tapasztalhatta meg a középiskolás éveiben járó Palásti Levente, aki csodával felérő gyógyulásának történetét osztotta meg a jelenlévőkkel. Egyik napról a másikra teniszlabda nagyságú, fájdalommal és nyelési nehézségekkel járó duzzanat jelent meg a nyakán. Hiába az azonnali műtét és a kezelések, Levente rövid időn belül újra kórházba került. A ciszta kiújult, az orvosok a nyelőcső kétharmadának eltávolításában látták az egyetlen megoldást. A diagnózist látva Levente családja és szerettei Kaszap István közbenjárását kérve imádkoztak gyógyulásáért. Imaláncok alakultak, fiatalok és idősek kérték és várták, hogy a fiatal fiú sorsa jobbra forduljon.

– A műtét alatt történt a csoda, a ciszta már nem volt ott, így a csonkolásra nem volt szükség. – mesélte csodával felérő gyógyulásának történetét Levente, aki több hónapos kihagyás után újra folytathatta tanulmányait, visszatérhetett diáktársai közé.