Az isztiméri Szélforgó színjátszókör művészeti vezetője, Vaszkó Bence és nyíregyházi kollegái, barátai által anno közösen írt székely adomákból, már létező tréfákból merített népi groteszkkel léptek a nagyérdemű elé. Nagy sikere volt a SZILVA! avagy a sör nem ital , a tészta nem étel, a medve nem játék! című előadásnak

A teltházas, premier még novemberben volt Isztiméren, de az elmúlt héten felléptek a székesfehérvári József Attila Kollégiumban és Bakonykútiban is. A zenei betétekkel, népdalokkal színesített jeleneteken garantáltan jól szórakozott a közönség.

Fotós: A társulat

Gömbösné Rostaházi Judit maga is aktív tagja a színjátszókörnek. A polgármester elmondta: - A kis csapat már több mint egy éve tölti együtt a vasárnap délutánjait. A színjátszókör igazi értéke a közösségépítés. Mára már nemcsak amatőr színtársulattá, hanem egy igazi baráti körré is váltunk. A kulturális szórakoztatáson túl az egymásra és önmagunkra figyelés, az önkifejezés fejlesztése is célja az összejöveteleinknek. A csapattagok között éppúgy van kezdő gimnazista, mint rutinos nyugdíjas.

Mint megtudtuk, az isztiméri önkormányzat segítségével sikeresen pályáztak a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából kiírt kulturális pályázaton. Lelkesen készülnek, hogy méltón ünnepelhessék a legismertebb magyar költő munkásságát. Eddigi színrelépéseiket látva, biztosan nem egy szokványos előadás van készülőben a kis isztiméri csapat műhelyében.