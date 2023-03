A tudós szerző – aki az ELTE BTK habilitált, nyugalmazott professzora – „Hagyatékból örökség – Bencés tanáraim, példaképeim, diáktársaim” címmel mutatta be könyvét, amelyről Bakonyi István olvasott fel elemzést kezdésként.

Kiderült, hogy a két József Attila-díjas irodalomtörténész ismeretsége régre nyúlik vissza, és a Németh László-kutatás hozta össze őket. Bakonyi István azóta is nyomon követi Cs. Varga pályáját, amelynek egyik legfontosabb vonala az ars sacra, vagyis a szent művészet kutatása. Ebbe illeszkedik a friss kötet, amely a bencés rend hagyományait, és a rend mögött álló emberek közül mutat be néhányat.

A szerző a győri bencés gimnáziumban végezte a középiskolát, és amit ott kapott, az életre szóló szellemi tápanyagként szolgált neki. Könyvében tanárokat, kortársakat idéz meg, miután bemutatja a bencés rend történetét. A portrék hiányt is pótolnak, és erényük a sokszor szépirodalmi stílus.

Az esten a közönség beszélgetés során ismerhette meg jobban a szerzőt és a kötet tartalmát.