A vendég ezúttal Ács Tamás színművész volt, aki 2020 óta lakik Székesfehérváron, és szintén 2020 óta járja a független alkotó emberek útját. Akkor jött el ugyanis - családi okok, gyermekei születése miatt - a Soproni Petőfi Színházból, ahol összesen kilenc évet töltött. Időközben, a színházi elfoglaltságok mellett már több saját, egyszemélyes előadást is létrehozott, hiszen 2004 óta foglalkozik, kísérletezik a monodráma lehetőségeivel.

A saját maga által kialakított repertoárban tanteremszínházi előadások és verses estek is szerepelnek - ezekről olykor részletekbe menően mesélt Tamás. Sőt, a "Szókratész védőbeszéde" című monodrámából részletet is előadott, és verseket is hallhattunk.

Megtudtuk továbbá, mely szerepek jelentettek különösen nagy kihívást számára Sopronban, illetve még korábban, a Forrás Színháznál.



Az szintén kiderült a házigazda, Bokros Judit újságíró kérdései nyomán, hogy az elmúlt időszakban a Vörösmarty Színház egy-egy darabjában is meghívott vendégszereplő volt, láthattuk például a "Diótörőcske" vagy a "Julius Caesar" című előadásokban. Most szintén meghívták, így éppen "A jeruzsálemi király" című darabot próbálja a többi színésszel együtt.