Amint megtudtuk: a Székesfehérváron élő Gyarmati Gábor huszonhét évig dolgozott idegen nyelvekkel. Majd váltott, és elkezdett foglalkozni egy különleges nyelvvel, az anyanyelvével, amelyen a hétköznapokban is beszél. A magyar nyelv titkait vizsgálja! Előadásában szó esik a magyarok őstörténetéről is, és bizony sok olyan tételről, amelyekről csak most kezdenek gondolkodni a magyar nyelven beszélők. – Gyarmati Gábor előadása során a magyar nyelv fordulatait és csodáit vizsgálja több szempontból, hogy miért fontos és különleges, és miért is teremtő nyelv a magyar. Szó esik egyebek közt az ősi szkíta–hun–magyar rokonságról, valamint a sumer (szumír), a szanszkrit, a mongol és a káldeus nyelvi, illetve népi hasonlóságaira is fény derül – mondta el lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke.