A hintalovat a világ sok részén ismerik, de nem volt ez mindig így. A társadalomkutató szerint csak azokban a közösségekben terjedt el, amelyekben ismert volt a talpas bölcső. Ez volt ugyanis a hintaló alapja, ami nem más, mint egy összefordított talpas bölcső, amire lófej és nyereg került. Európában Anglia mellett kezdetben leginkább Németországban és Belgiumban terjedt el. Az egyedileg készült darabok – melyek a valódihoz sokban hasonlító lovat mintáztak - korában a hintaló a polgári családok „állata” volt, ugyanis nagyon sokba került. Az ipari forradalom aztán a hintaló gyártásában is változásokat hozott, aminek következtében a forma egyszerűbb, a sorozatgyártásnak köszönhetően pedig olcsóbb lett, így az alacsonyabb néprétegek számára is elérhetővé vált. Az évszázadok folyamán számos típusa, fajtája és formája alakult ki. Létezik katonai gyakorlásra alkalmas, összecsukható, modern dizájnú, sőt 24 karátos arany is, amit a japán királyi gyermek, Hisahito herceg tiszteletére készítettek és kb. 245 millió forintot ér. Tóth Ference Imre azt mondja, a hazai hintalovak többsége még a 20. század közepén is külföldről származott, bár egy-egy ügyesebb mester maga is készített ilyeneket.

A gyűjteményben nem csak hintalovak, de hintalovas tárgyak is vannak

Fotós: Fehér Gábor / Fejé Megyei Hírlap

A tordasi művelődési házban több hintalovat is felállítottak, amelyekre bárki felülhet. De szigorúan csak a hagyományos módon lehet lovagolni rajta és – ahogy arra nyomatékosan felhívták a figyelmet – a lovak farkát meghúzni tilos!

A hintalókiállítás május 21-ig, a művelődési ház nyitvatartási idejében tekinthető meg.