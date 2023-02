Regölés 33 perce

Tüzet ugranak, tojást keresnek és reménykednek Sukorón

Megtartotta idei évi első megbeszélését a Sukorói Hagyományőrző Egyesület, ahol nem csak a következő félév eseményeit tervezték meg, de vissza is tekintettek az elmúlt időszakra is. Varga Edit, a szervezet elnöke mesélt a járvány utáni újraépítésről, izgalmas programjaikról s arról is, hogy bizalommal telve várják egy pályázat eredményét.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

A Sukorói Hagyományőrző Egyesület 2022-es évének utolsó programja, a regölés volt Fotós: S. Töttő Rita / FMH

A Sukorói Hagyományőrző Egyesület az elmúlt évekbe igen aktívan igyekezett feleleveníteni a régmúlt szokásokat, illetve átadni a legfontosabb ünnepek üzenetét, örömét a következő generációknak. A 2023-as évben is hasonló tervekkel készülnek, ám idei legelső megbeszélésükön az elmúlt évekre is visszatekintettek. - A közösségek számára nagyon megterhelő időszak volt a 2020. március és 2022. első negyedéve közötti időszak – szögezte le Varga Edit, az egyesület elnöke. - Felelős vezetőként először a folyamatos tiltásokat szajkóztuk, kitartásra intettem a tagokat, mikor úgy érezték, már akár találkozhatnánk. Az enyhítések után pedig a bezárkózott, máshova koncentráló személyeket újra vissza kellett nyerni. Ez hatalmas feladat a mai napig – teszi hozzá Edit, bevallva, egy civil szervezet működtetése amúgy is nagy kihívás, hiszen folyamatos impulzusokkal kell életben tartani azt, megfelelő motivációt nyújtva a tagoknak. A Sukorói Hagyományőrző Egyesület közössége is ébredezni kezdett 2022. év elején. - Egy fantasztikus fényképkiállítással nyitottunk, mely az elmúlt 100 év képekben kiállítás sorozatunk Házasságok című állomása volt. Nagyon sok erőt adott nekünk és a mai napig nagyon jó szívvel gondolunk vissza rá. Méltó megemlékezést tartottunk március 15-én a református templom előtti téren, melyet követően csak dicsérő szavakat kaptunk. Részt vettünk a Tájházak Napja programsorozatban, felállítottuk és kidöntöttük a falu májusfáját. A nyár végén a segítségünkkel Sukorón tartotta edzőtáborát a Vasas Művészegyüttes Tánckara, akikkel a záró napjukon táncházat tartottunk. Az ősz folyamán a sukorói boros gazdákat köszöntöttük I. Sukorói Szüreti Pincejárás során, mely kiemelkedően jó kezdeményezésnek bizonyult – sorolja a tavalyi remek programokat Edit, majd a novemberi-deccemberi programokra tér: - A novemberi borongós napok egyikén Múltidéző beszélgetés keretein belül hallhattunk Sukoró honfoglalástól a '48-49-es forradalom és szabadságharcig történetét. December beálltával advent kezdetére pedig természetesen felállítottuk a falu karácsonyfáját, melyet a saját hagyományainkhoz hűen ismételten egy kedves helyi család ajánlott fel. Ám az évet nem csak regöléssel zárta a szervezet: fontos pályázatot zártak, továbbá várják a híreket a következő beadott, a civil szervezet támogatását célzó pályázatuk elbírálási eredményéről. - Aktív évet tudhatunk tehát magunk mögött, azonban be kell valljam, hiányérzettel köszöntöttük az újévet. Úgy éreztük több lett volna bennünk, csak a körülmények, az időzítések, a helyzetek úgy adták, ennyit tudtunk nyújtani magunkból. Mindig várakozással nézünk a jövő felé és igyekszünk kihasználni az adott lehetőségeket – tette hozzá az egyesület vezetője, aki az új év beköszöntével egyből decemberig kitűzte a célokat, melyet a tagokkal egyeztettek. - Úgy indulunk neki, ami tőlünk telhető és még azon is túl – szabadidőnket nem sajnálva - mindent megteszünk a közösségért, dolgozunk, mert nekünk Sukoró a legfontosabb! A 2023-as évre pedig már konkrét terveik is vannak. Február 17-én az egyesület természetesen ki nem hagyná a farsangot. Az új óvoda-bölcsőde épületének építkezésére való tekintettel más helyszínen, de elűzik közösen a telet, elégetik azt a kiszebábot. - Továbbá terveink között szerepel - mely még egyeztetés alatt van -, hogy az önkormányzattal karöltve, ismét aktív résztvevőként emlékezünk meg március 15-én, bevonva a helyi gyermekeket – árulta el Varga Edit, aki helyi önkormányzati képviselőként is fontosnak tartja az önkormányzat és a sukorói civil szervezetek közös együttműködését. Ha pedig április, akkor húsvét: - Húsvét hétfő alkalmával a fiúcskáink édesapáikkal körbejárják a faluban a szép lányokat és jól meglocsolják őket, ezt követően pedig úgy tervezzük, amennyiben az idő is engedi, hogy a néprajzi ház udvarán zárjuk a napot, ahol tojást kereshetnek a gyermekek és még élő nyulat is simogathatnak - mindezt tagjaink által húzott örömzene kíséretében. Április 28-án pedig májusfát állítunk. A jó idő beálltával a saját csapata építését fogja szem előtt tartani az egyesület, mégpedig egy családi nap formájában: - Ezen az alkalmon hódolnánk ama nemes szokásunknak, hogy az újonnan született gyermekeket köszöntjük köreinkben. Júniusra is vannak azonban terveink. Évek óta szeretnénk megugrani a leghosszabb nap/legrövidebb éj során azt a bizonyos tüzet. Idén mindent elkövetünk, hogy meg is valósuljon az elképzelésünk.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!