Az Rác utcai Kézműves Ház gyorsan megtelt. Az asztaloknál filcből, textilből varrták a macikat, de készült medve nemezelve, horgolva is. A gyöngyök kedvelői vékony drótra – szigorú sorrendben – felfűzve készítették a különböző mackókat.

A mézeskalács macik legnagyobb előnye a többivel szemben, hogy nem csak szépek, de finomak is

Fotós: Hajdú Marianna / Fejér Megyei Hírlap

Egy ajtóval arrébb finom illatok lengték be a helyiséget. Mackócsalád sült ki éppen mézeskalácsból. A tészta receptje semmiben sem különbözik a karácsonyi ünnepekkor készített mézeskalácstól, csak ebben az esetben nem cukorhabbal díszítették a mackó alakokat, hanem magokkal. Szemet, szájat formáztak nekik és egy kis extra tésztával már meg is volt a medve orr.

A fűrészgépen a falapokra rajzolt macifigurákat lehetett körbe vágni

Fotós: Hajdú Marianna / Fejér Megyei Hírlap

Aki akarta, az akár ki is faraghatta a mackót a szükséges fa elfűrészelése után: utóbbihoz egy hobbi fűrészgépet is üzembe helyeztek és természetesen felügyelet mellett ezt is kipróbálhatták kicsik és nagyok egyaránt.