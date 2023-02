A Szabó Magda-rajongóknak szinte kötelező, a szép ruhák, a nosztalgia kedvelőinek pedig ajánlott megtekinteni a január 22-ei magyar kultúra napja alkalmából nyílt tárlatot, hiszen szemet gyönyörködtető kosztümök is helyet kaptak a közösségi tér kiállítóterében.

A Vörösmarty Színház még 2018-ban vitte színre Szabó Magda „Régimódi történet” című családregényét Tasnádi Csaba rendezésében. A darabban látott korhű ruhák és bútorok egy részéből rendezték be a kiállítást, amelyen Szabó Magda-szövegeket is olvashatunk.

A mai napig népszerű, Kossuth-díjas író arról is vall például, hogyan jutott el odáig, hogy a számára kezdetben elképzelhetetlen témát, édesanyja, Jablonczay Lenke és a család történetét megírja. A „Régimódi történet” Szabó Magda egyik legnépszerűbb könyve, amelyből film is készült. A Vörösmarty Színház előadásában pedig Varga Mária, Ballér Bianka, Kuna Károly, Lábodi Ádám, Varga Lili és Kerkay Rita játszották a főbb szerepeket.

A tárlaton látott csipkés, redőzött ruhák, elegáns kalapok egy letűnt korszakot idéznek, amelybe az író regényén, a család történetén keresztül tudunk mélyebben elmerülni. A jelmezterveken pedig azt is követhetjük, hogy milyen pontos elképzelések alapján, színenként, jelenetenként készültek el az öltözékek. A régimódi babakocsi, a bútorok jól illenek a ruhákhoz és a kiállítási térhez, amelyben néhány előadásfotó is helyet kapott.

Akik látták az előadást, azoknak most az is többlet élményt jelenthet, hogy testközelből csodálhatják meg a jelmezeket.

A kiállítás február 4-ig, szombatig tart nyitva.

Fotós: Bokros Judit