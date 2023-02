Két fiatalember, Kozma Milos és Bitó Péter, mondhatni a színpad világának gyermekei. Mindketten járják a saját útjukat, ám martonvásáriak lévén, időnként találkozik az elképzelésük. Így volt ez most is. Kozma Milos a Film Mindenkinek Egyesülettel, Bitó Péter pedig a Maszkkal állt be egy közös koprodukcióba.

- Petivel régóta jó kapcsolatban vagyunk, játszottunk együtt más társulatoknál és voltak közös projektjeink is – meséli Milos, ahogy azt is: az élet sokfelé elvitte őket, hét éve nem is álltak egy színpadon. Ám ez most egy kétfelvonásos vígjáték – a Primadonnák – színre vitelével megváltozik. - Tavaly novemberben kezdtük a próbákat, javarészt martonvásári és környékbeli szereplők bevonásával. De például a díszletet is egy martonvásári, Horváth Gábor készítette nekünk.

Az előadás március 4-én és 5-én lesz a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban, s már most lehet tudni: teltházzal megy mindkét előadás, hiszen minden jegy elkelt. A darabot Kozma Milos rendezi, a főszereplő pedig Bitó Péter. Továbbá Nagy-Provoda Nóra, Csillag Zoé, Iváncsics Zsolt, Sári Csaba, Héhn Csilla, Simon Olivér és Keresztes Gábor játszanak benne.

- Az előadás két állástalan színészről, Jackről és Leoról szól, akik pénzhez szeretnének jutni, hogy eljussanak Hollywoodba. Egy újsághirdetésben azonban meglátják Florence, egy haldokló idős hölgy felhívását, aki rég nem látott idős rokonait keresi. Szeretné ugyanis rájuk hagyni vagyonának jelentős részét. A két színész elhatározza, hogy kiadja magát e két rokonnak, ám kiderül, hogy a keresett rokonok nők. Így hát kénytelenek beöltözni nőnek. Bonyodalmak és szerelmi szálak követik egymást, a vége persze happy end – meséli Milos, aki Péterrel a későbbiekben egy közös színház létrehozásán gondolkodik, valamint szívesen elviszik a darabot más településekre is.