Makovics Dávid a rendezvény szervezője még beszélgetésünk közben is hatása alatt volt a produkciónak, szinte le sem lehetett törölni a mosolyt az arcáról. Pedig az a rendezvény nem volt feszültségektől mentes, hiszen a szombatra megérkező szélvihar miatt attól tartott, hogy elmegy az áram.

– Az elején nagyon izgultam, hogy minden flottul menjen. Természetesen a vihar nem tett jót az idegeimnek, hiszen az is benne volt a pakliban, hogy le kell fújnunk az egészet. Végül nem így lett és a hálás közönség telt házzal örvendeztette meg a neves művészeket. A fergeteges előadás aztán gyorsan magával ragadta az embereket, az elragadtatottság állapotában viszont nehéz színlelni, így a röhögés feloldotta az időjárás okozta kellemetlenségeket, amik ezekben a helyzetekben rakódnak ránk. Azt hiszen bátran kijelenthetem, hogy sokunknak még most is izomláza van a sok-sok nevetéstől!

Makovics Dávid fontosnak érzi, hogy Előszállásra is hozzon neves művészeket, hiszen sajnos sokan nem engedhetik meg maguknak anyagilag, vagy fizikailag, hogy messzebbi helyre utazzanak egy kellemes kikapcsolódás reményében.

Mint azt megtudtuk, nem ez volt az utolsó hasonló rendezvény a faluban, hiszen a szervező hitvallása, hogy mosolyt csaljon az emberek arcára.

Szinte teljes telt ház volt a humoresten.

Fotós: KZ

– A közel kétórás műsorban rengeteg poént, vicces élethelyzeteket és ismert slágereket is átköltöttek a humoristák a nézők nagy örömére. Szem nem maradt szárazon, de most jó értelemben. A nevetés mindent vitt! Köszönöm a három humoristának – Bach Szilvia, Aradi Tibor és Varga Ferenc József – a színvonalas előadást. Annyit elárulhatok, hogy már szerveződik a következő rendezvény is. Hamarosan jövök a részletekkel.