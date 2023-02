Felkerült a Rátonyi Róbert Színház neve a csákvári Floriana Könyvtár és Közösségi Ház oldalára, amely 2020-ban lett az akkor újonnan alakult színház otthona. A táblát a vasárnapi Rátonyi 100 című műsor előtt leplezték le. Újabb mérföldkő ez a fiatal színház életében, amely ráadásul nehéz időkben született, mégis harmadik évadát éli Csákváron.

A vasárnapi előadást méltán nevezhetjük műsornak, amelyben különböző formában idézték fel a színész pályafutását, fontosabb szerepeit és magánéletének egy-egy állomását, így a közönség az élőben előadott dalok mellett – a sorból természetesen kiemelkedett a Csárdáskirálynőből Rátonyi előadásában ikonikussá vált Jaj, cica eszem azt a csöpp kis szád - film bejátszásokat, sőt telefonon bejelentkezett a 91 éves Galambos Erzsi is, aki szintén számos történetet és régi emléket osztott meg Rátonyiról. Fellépett Benkő Péter is, aki fiatalon, 1977-ben a Bal négyes páholy című zenés darabban játszott Rátonyival, csak abban az időben ő a fiatal Beöthy szerepét alakította, míg Rátonyi az idősebbét. Vasárnap viszont 43 év után Benkő, mint id. Beöthy énekelt egy szép részletet az említett darabból. Az előadás – hogy vidám legyen a zárás – a Hajmási Péter, Hajmási Pállal fejeződött be, ami eredetileg szintén a Csárdáskirálynőben hangzik el.

Mostantól tábla is hirdeti, hogy a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház a Rátonyi Róbert Színház otthona is

Fotós: Némedi István / Fejér Megyei Hírlap

Az eseményen részt vett a színész mindkét gyermeke: ifj. Rátonyi Róbert zenekarával, a Stúdió 11-el játszotta a dalok kísérőzenéjét, míg lánya, Rátonyi Hajnalka Peller Károly műsorvezetőtársa volt az est folyamán. Az emlékesttel március 31-én a fővárosban is fellép a Rátony Róbert Színház, ahol először adják át a Rátonyi Róbert díjat, amelyet nem csak színész kaphat, hanem bárki, aki a művészvilágban olyan alázattal és elhivatottsággal tevékenykedik, mint a díj névadója.

Ami a csákvári előadások sorát illeti, a társulat teljes gőzzel készül az április 22-i ősbemutatóra. Az Elveszett szerelem című zenés drámát kifejezetten a csákvári társulatra szabták: Zoltán Miklós Homokrajz című regényéből Szirtes Gábor írt színpadi változatot, a darab zenéjét ifj. Rátonyi Róbert szerezte. A történet egy kolozsvári Rómeó és Júlia, egy a létező számos tiltott, tragédiával végződő szerelemi történetek sorában, de megtörtént eseményeken alapul. Érdekessége az is, hogy a párnak Fonyódon a Kripta-villában szobra is van. A villát a történet főszereplője, Abrudbányai-Rédiger Ödön 1941-ben már családos emberként építtette egykori menyasszonya, az esküvő előtt elhunyt Magdus emlékére. Tragikus történetüket meséli el a darab. A próbák már zajlanak.