A múlt hétvégi viharos szél miatt most szombatra, február 11-re halasztották a megnyitót, amelyre a háborúban, a Vértesben hősi halált halt katonák emlékére rendezett ünnepség végén kerül sor. A képeket tartalmazó tablók azonban már január vége óta a helyükön vannak. Igaz az egyiket már cserélni is kellett, ugyanis a szombati szélvihar két fűzfát is rádöntött a kiállítási térre, az egyik éppen a Capa rövid életrajzát bemutató tablót repesztette hosszában ketté.

Így nézett ki a parkoló a szélvihar után

Fotós: verteskozma.hu

Capa Budapesten született 1913-ban Friedman Endre néven, majd 18 évesen a magyar hatóságok elől költözött Bécsbe. Végül Berlinben telepedett le, ott tanult meg fotózni is. 1936-ban, már Párizsban vette fel a Robert Capa nevet a könnyebb megjegyezhetőség és kiejthetőség kedvéért. Haditudósítóként először a spanyol polgárháborúban járt, amelyet sorra követtek a háborúk a világ minden táján. Kalandvágyó természetével sokszor tette az életét kockára a fotók elkészítésekor. „Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel.” – nyilatkozta több interjúban is. Halálát is ez a fajta vakmerőség okozta: 1954. május 25-én taposóaknára lépett Laoszban.

Aki Vérteskozma felé kirándul a napokban, mindenképpen keresse fel a Kaszap-kúti parkolót, ahol 8 tablón tekintheti meg a világ leghíresebb háborús fotósának képeit. A Robert Capa Fotográfiai Központ gyűjteményből válogatott háborús jelenetek Németországban, Tunéziában, Spanyolországban, Kínában, Olaszországban és Vietnámban készültek. Közöttük felbukkan két olyan fotó is, amelyet azok is láthattak már, akik nem ismerik behatóbban a fotós munkáit: A milicista halála című alkotás a spanyol polgárháború jelképévé vált, de ott van az 1944-es normandiai partraszállás némileg homályos, de mégis leghíresebb fotója is.

A Múlt-kor történelmi magazin nyomán ennek a következő a története: „Egyetlen fotósként lépett a partraszállók első hullámával Normandia földjére 1944. június 6. hajnalán. Korabeli beszámolók szerint összesen hat tekercsnyi filmet, azaz több mint száz kockát fotózott el. Csak délután (a hídfőállás biztosítása után) tért vissza az angliai Portsmouthba, ahol a filmtekercset bevitte a Life irodájába, mielőtt nyugovóra tért volna. A felbecsülhetetlen értékű fotók azonban az előhívás során javarészt megsérültek, és csupán nyolc teljes kép, valamint három fotó részletei maradtak meg. A Life így összesen tíz fotót közölt június 19-én, „Enyhén életlen” (Slightly Out of Focus) címmel, amin Capa joggal bőszült fel.”

Capa egy másik, sokat idézett mondása szerint: „Nem elég, ha tehetséges vagy, magyarnak is kell lenned!”