Az egyes közösségek alappillérei azok a civil emberek, civil szerveződések, akik és amelyek időt és energiát nem kímélve dolgoznak lakóhelyük és lakóközösségük fejlődéséért.

– Tizenhat éve köszöntjük évről évre a civileket. Tizenhat éve elhatároztuk, hogy tartunk egy civil kurázsi napot, és megpróbáljuk mi, civilek jutalmazni civil társainkat. – idézte fel a civil kurázsi nap előzményeit Czöndör Mihályné, a hagyományőrző alapítvány alapítója, aki köszöntőjében felidézte, sorra vette a helyi civil élet kialakulásának mérföldköveit. Pusztaszabolcson 1926-ban, a civil élet hajnalán kaszinót alapítottak, melynek célja – az alapszabályban foglaltak szerin – a magyar nemzeti szellem ébrentartása, fejlesztése, a nemzeti hagyományok ápolása, a művelt társalgás, hírlapok, könyvek olvasása, ismeretterjesztő és nemes szórakozást nyújtó, lelket üdítő játékok gyakorlása volt. Érdemes kiemelni, hogy a kaszinó alapítása előtt két évvel már önkéntes tűzoltó egyesület működött a településen. Utóbbi szervezet napjainkban is aktív, jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

A köszöntő után a hagyományoknak megfelelően a díjak átadása következett. Az alapítvány Civil Kurázsi Kiválóság Díjjal és Civil Kurázsi Életmű Díjjal ismeri el a pusztaszabolcsi polgárok hosszú éveken át folytatott azon tevékenységét, amelyet önzetlenül, érdek nélküli elköteleződésként végeztek valamely pusztaszabolcsi közösség számára fontos, hasznos, fejlődést szolgáló ügy mellett.

A Civil Kurázsi Életmű Díj elismerés olyan idős, helyi polgárok számára, akik egész életük során a település érdekében végzett munkájukkal, emberi magatartásukkal példát szolgáltattak a jelen nemzedék számára. A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány társalapítójaként végzett tevékenységeiért az idei évben a 78 éves Kolosa János vehette át a díjat.

Az elismeréseket Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumi elnöke és Czöndör Mihályné, az alapítvány alapítója adta át

Fotós: id. Majer Tamás

Klein Teréz Éva önkéntesként segíti az alapítvány munkáját, közösségi tevékenységét az idei évben Civil Kurázsi Kiválóság Díjjal ismerték el. A laudációban elhangzott: Éva öt éve fontos szereplője az alapítvány által működtetett hungaricum játéknak. A közösség számíthatott munkájára kiállítások, kirándulások szervezésekor, lebonyolításakor, mindemellett pedig az óvoda intézményvezető-helyetteseként a következő generáció oktatásában, nevelésében vállal aktív szerepet Pusztaszabolcson.

Ugyancsak Civil Kurázsi Kiválóság Díjat vehetett át Czöndör Mihály Lajos nyomdász-tipográfus, aki a helytörténeti kötetek elkészítésében vállalt két és fél évtizeden át aktív szerepet, emellett évente elkészítette a Civil Kurázsi Hírleveleket, valamint a naptárak nyomdai előkészítését is maga végezte. Tanácsaival, szaktudásával mindig segítette a pusztaszabolcsi közösséget.

Az elismerések átadását követően Bartókné Piller Magdolna, az alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be a jelenlévőknek a Szabolcsi Kincses Kalendárium 2023. évi kiadványát, a Pusztaszabolcs anno sorozat 40. kötetét. A gazdagon illusztrált kalendáriumban most is találkozhatunk népi időjóslással, megelevenednek az elmúlt év jeles eseményei, valamint az időutazásra invitáló írások mellett versek, receptek és helytörténeti kvízkérdések is színesítik a különleges kötetet.