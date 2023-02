A valódi Irán címmel tart előadást Simigh Ágnes idegenvezető a tagkönyvtárban. A február 17-én, pénteken 15:00 órakor kezdődő program valódi élménybeszámoló lesz, hiszen az előadó számos ország mellett pályafutása során Iránban is látogatást tett. Az ott töltött idő alatt összegyűjtött tapasztalatokat, élményeket osztja most meg a Tolnai utcai Tagkönyvtár közönségével. A résztvevők érdekes információkat tudhatnak meg egy olyan országról és kultúráról, ami kevésbé ismert hazánkban, most pedig egy idegenvezető éles szemén keresztül nyerhetnek betekintést Irán világába.