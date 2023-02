Fülei Balázs zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kamarazene tanszakánek vezető egyetemi docense, a zsűri tagja köszöntőjében kiemelte, szükség van az olyan rendezvényekre, amelyek során a sokszor „elvonuló” zenészek találkozhatnak. Fülei Balázs úgy fogalmazott, a zenészek pályája csupa kérdés, ami abból áll, hogy a visszajelzések alapján fejlődnek, haladnak a pályán. – Az ilyen összejövetelek, amikor másokat is hallunk, amikor egy új szemszög véleményét halljuk, az hozzátesz ezekhez a kérdésekhez. Azt kívánom mindenkinek, hogy minél több választ kapjanak, mert a válaszok alapján újabb kérdéseket tudnak feltenni saját produkciójukkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez a zenei érésnek és a zenei felnőtté válásnak a folyamata – hangsúlyozta Fülei Balázs. Arnóth Balázs, a zsűri harmadik tagja, a győri Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Intézetének egyetemi docense köszöntőjében örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt két napnak sokkal inkább koncerthangulata volt, mintsem verseny.

A fiatal versenyzők tehetségét jól mutatja a zsűri nehéz döntése is, hiszen a 38 kamaracsoport között több különdíjat is kiosztottak, és a dobogóra is nyolc zenekar állhatott fel. Harmadik helyen végzett a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium hegedűtriója, valamint a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium kamaracsoportja. A második helyet érdemelte ki a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium kamaraegyüttese, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumból érkező W Kamaraegyüttes, valamint a Vajda Kvintett. A képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhatott a Bartók Konzi Beat, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium klarinét triója és Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium fúvós ötöse.