Vaddisznós, szarvasos és emus farsangi maszkot is készíthetnek a gyerekek a Pákozdi Pagony farsangi kézműves foglalkozásán február 18-án, szombaton délelőtt. A vadaspark farsangi forgatagában most a témához illő szelfikkel nyerni is lehet. A kézműves foglalkozásra 10.30 és 15 óra között várják a gyerekeket.