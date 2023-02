Február 27-én mutatják be a rendező tavaly befejezett, Székesfehérváron játszódó történelmi filmjét Budapesten, a Mom Cinemában, ahol maguk az alkotók is jelen lesznek. A Fejér Megyei Értéktárba is bekerült mozit a hétfői sajtóbemutatót követően, március másodikától a nagyközönség is megtekintheti Budapest három belvárosi, és több megyeszékhely filmszínházában.

A fővárosban előreláthatóan az Art+ Cinema, az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Puskin Mozi tűzi műsorára.

Vidéken Szeged, Szigetszentmiklós, Szombathely, Debrecen és természetesen Székesfehérvár mellett, számos moziban lesz még látható az ország vármegyéiben.