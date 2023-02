Horváth Márk gitáron, Bálint Gergely szaxofonon játszik, Szabó Bill Béla pedig énekel a február 18-án 18 órától Agárdon rendezendő maszkabálon. Lesz acoustik swing és közismert, táncolható zene is az eseményen, melyen fellép Szabadkai Balázs lemezlovas is. A Magtárban, azaz a Velencei-tavi Galériában tehát óriási bulira készülnek a helyi zenészek – olyannyira, hogy a batyus rendezvényen társasjátékkal is készülnek.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH