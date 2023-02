Amint arról portálunk felületén már többször is beszámoltunk, a fehérvári székhelyű zenei producerpáros, a SMiTHMUSiX, azaz Kovács Norbert és Körmendi Roland fejében 2019-ben merült fel először a kedves űrlény, ARi BARi koncepciója. Hogy miért is? A srácok szerint a XXI. század modern zenéi nem kifejezetten az 5-13 év közti gyerekek számára készülnek. Vannak a náluk jóval fiatalabbaknak szóló muzsikák, vagy a nekik még egyáltalán nem való dallamok. Ezen szerettek volna változtatni ARi BARival, aki azóta már több fülbemászó nótával is előállt, elég csak a Sihuhu, a Tánc vagy a Hurrá, nyralunk című dalokra gondolni, melyek mind a modern kor szellemében, de oktató jelleggel készültek.

A srácok ezúttal sem változtattak a koncepción, így az ABC címet viselő zene kifejezetten kiejtést segítő céllal készült az óvodásoknak. Hogy sikerült? Nézzék meg Önök is!