A Vörösmarty Kuckót tavaly indították útjára a Bobory Zoltán vezette társaságon belül azzal a céllal, hogy megszólítsák és bevonják a fiatalokat, illetve tartalmas szabadidő eltöltési lehetőséget kínáljanak a számukra.

Elsősorban a középiskolás korosztály részére hirdették meg a Kuckó foglalkozásait, amelybe azonban néhány fiatalabb, illetve már érettségivel rendelkező, idősebb érdeklődő is bekapcsolódott. Mára kialakult egy mag, többen rendszeresen járnak a havonta szervezett találkozókra, amelyeken a székesfehérvári iskolákból – például Tóparti Gimnázium, I. István Technikum, Vörösmarty Mihály Technikum, Lánczos Kornél Gimnázium, Hermann László Zeneiskola – érkező diákok saját verseiket, prózai írásaikat olvassák fel.

Ám előfordul, hogy a zenei érdeklődésű tagok énekelnek, zenélnek is – ez történt az egyéves születésnap kapcsán ünnepre hangolt összejövetelen is. Illetve természetesen volt torta is, amelyen a fiatalok közösen fújták el a gyertyát.

A házigazdák most is a Vörösmarty Társaság alelnöke, P. Maklári Éva és Bokros Judit újságíró voltak, akik mellett még Gál Csaba költő is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

Ez alkalommal is jobbnál jobb szövegek hangzottak el, és szó esett az idei tervekről, például közös megjelenésről is.