Az impresszionista művész legkedveltebb modelljei a balett-táncosnők voltak, emellett szívesen örökítette meg a színház, a kávéházak és a lóversenyek világát is. Az impresszionisták visszatérő témát adnak az angol Exhibition on Screen sorozatnak, a nézők novemberben és decemberben is az ő munkásságukban mélyedhettek el. A témát folytatva a februári epizód az 1834–1917 között élt Edgar Degas művészetét mutatja be, akinek festményein és vázlatain saját életének pillanatai és a műtermében megszülető gondolatai köszönnek vissza. Más impresszionistákkal ellentétben őt nem érdekelte a természet, a szabadban létrejövő fényhatások, helyette inkább az embereket választotta képei témájául.