Többféle kiadvány készült Bicskéről az elmúlt évtizedek alatt, a most megjelent Bicske akkor és most címmel kiadott reprezentatív fotóalbum igyekezett átfogó képet adni a kisváros utóbbi évtizedeit hangsúlyozva. Persze szívesen nézegetnénk ötszáz éves fotókat, ugye, de mivel nem találták fel a fényképezést, nagyra becsüljük a XIX-XX. század fordulójáról megmentett képeslapokat, amelyek egy elsüllyedt világ hangulatát őrzik. Pályázati támogatással vágott bele az Összefogás Bicskéért Egyesület a legújabb kiadvány összeállításába, nagyjából tízezer képből válogattak elkészítésekor. A bemutatón Bálint Istvánné polgármester köszöntötte a szerzőket és a megjelenteket, ő jegyzi az előszót is. Felemlítette a neves elődöket, köztük a kastélyépítő Batthyány-családot, Nagy Károly csillagászt, Kerecsendi Kiss Márton költőt, az ország első cigányiskolájának alapítóját, s még néhány személyt, akikre büszke lehet a kisváros. A dolgos parasztok, szőlőművelők, jelentős katolikus és református népesség járult hozzá az egykor a hadiút mentén fekvő, s nemritkán sokat szenvedett mezőváros felépüléséhez, megmaradásához.

Fotós: Döme László Balázs

A kötet szerkesztői, összeállítói törekedtek a mai arculat erőteljes megjelenítéséhez, nem feledkezvén meg Jakab István László nagylélegzetű Bicske-monográfiájának megidézéséről. Döme Lászlóné Kata és férje, Döme László, valamint fiuk, Döme László Balázs oroszlánrészt vállaltak a könyv összeállításában, lévén a két „fiú” fotós. Az ifjabbik drónfelvételeken mutatja meg Bicskét, máshonnan láthatatlan szemszögből. Az Összefogás Bicskéért Egyesület elhunyt elnöke, Ádám László idején is tervezték a mai Bicske ily módon való bemutatását, utódja, Varga Györgyné a húszéves civil szervezet születésnapjára adhatta át az alkotótársakkal a könyvet. Minden bicskei kap a hiánypótló kiadványból, amely hangsúlyozottan a mai, illetve a néhány évtizeddel ezelőtti állapotot hivatott bemutatni. Mintegy ötven alkotó vett részt a munkában, Imely László képeslapgyűjtő pedig régi ritkaságokat bocsátott rendelkezésre. Röviden és olvasmányosan foglalta össze a város történetét ifjabb Szolnoki Tamás történész-helytörténész, a 132 oldalon 400 fotót tördeltek be a szerkesztők dinamikus látványoldalakká.