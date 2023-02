Kedden délelőtt sorakozott fel a Tóvárosi Általános Iskola halljában az énekkar és a közel 700 fős iskola minden osztályából két-két tanuló, hogy részt vegyenek a bélyegkiállítás megnyitóján.

Az intézmény vezetőjét kérdeztük, hogy mit és meddig láthatnak a tanulók az aulában? Schnee Zoltánné elmondta: -Rendszeresen cserélni fogják a tematizált tartalmat, hogy mindig más érdekességgel szolgálja a gyerekeknek tudásvágyát. Kezdésként, mivel testnevelés tagozatos iskola vagyunk, a sporttal kapcsolatos bélyegek láthatók és mivel örökös ökoiskola is vagyunk, ezért a természettel és a környezetvédelemmel kapcsolatos bélyegekkel indul a tárlat.

Hogy miért éppen bélyegkiállítás nyílt, arra azt mondta az intézményvezető: -Ez elsősorban szenvedély, amit érdemes bemutatni a fiatalságnak, ugyanis ez a hobbi nagyon pontos precíz munkát is igényel. Hozzá kell tenni, hogy akinek nincs ez a szenvedélye az is gyönyörködhet ezekben az apró, kis csodákban, szinte alkotásokban. Ők maguk, vagyis a gyűjtők is azt mondják, hogy a bélyeg tanít valamit a gyerekeknek, a fiatalságnak a múltról és közben gyönyörködtet a jelenben.

A 2019. óta tartó misszió vezetője is mondott beszédet a megnyitón. Laczi Zoltán A városi bélyeggyűjtő kör elnöke azt mondta: - Márai Sándor mondta, hogy a bélyeg a felragasztható halhatatlanság. Mi ezt hoztuk el ebbe az iskolába. Fontos tudni, hogy 1871 óta létezik magyar bélyeg és ezeket érdemes bemutatni. Ennek megfelelően terveink szerint nemcsak éves kiállításokat, hanem bemutatókat is szeretnénk tartani a város iskoláiban, közművelődési intézményeiben, és így érkeztünk ma ide. Első körben sport, természet és mese témájú bélyegeket hoztunk. De szeretnék majd előadásokat tartani a gyerekeknek a bélyeg készítéséről, a bélyegzőről, a bélyeg grafikáról is. Célunk a mai elektronikus világot egy kicsit visszavinni a papíralapúra, hiszen sokat taníthat is a bélyeg.